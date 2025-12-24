"Бог неодмінно переможе": Епіфаній привітав українців з Різдвом

Митрополит Епіфаній звернувся до українців на тлі Різдва. Він привітав людей зі святом та подякував воїнам, що захищають Україну на фронті.

Про це розповідає 24 Канал.

Дивіться також ПЦУ заявила про погіршення здоров'я 96-річного Філарета: що кажуть в УПЦ КП

Як Митрополит Київський звернувся до українців?

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до українців перед Різдвом. Він привітав людей з Великим Святом. "Нехай різдвяна радість торкнеться кожного серця, незалежно від того, де вам нині доводиться відзначати ці святі дні", – підкреслив він.

Митрополит Епіфаній звернувся до українців: дивіться відео

Нехай добра звістка про народження Спасителя зміцнює кожного із нас у боротьбі за краще майбутнє. Адже ми не самі, а з нами Бог,

– каже митрополит.

Він висловив вдячність захисникам України від церкви. "Нехай Господь допомагає вам долати ворога, захищати правду, свободу і мир для України", – сказав Епіфаній.

"Різдво Христове утверджує нас у надії, що б яку силу і могутність тимчасово не виявляло зло, Бог неодмінно переможе. Зло зазнає поразки, світло прожене темряве. Віримо в це і добрими справами будемо наближати цей час. Христос народився, славімо Його", – завершив звернення митрополит.

Останні новини про Православну церкву України?