24 Канал розповідає, на яких ресурсах 24 та 25 грудня транслюватимуть служби ПЦУ, УКГЦ та РКЦУ.
Де дивитися богослужіння ПЦУ?
На Святвечір, який припадає на середу, 24 грудня, українці зможуть онлайн переглянути Всенічне бдіння у навечір'я Різдва у Михайлівському золотоверхому соборі. Воно розпочнеться о 17:00, а очолить його глава Православної церкви України митрополит Епіфаній.
У день Різдва, 25 грудня, Святкова Божественна літургія почнеться о 9:00.
Богослужіння можна буде переглянути на:
- сторінках ПЦУ і митрополита Епіфанія у Facebook,
- YouTube-каналі ПЦУ,
- телеканалі Суспільне Культура.
Де дивитися різдвяні богослужіння УГКЦ?
24 та 25 грудня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового служби проведе глава УГКЦ Святослав.
У Святвечір о 17:00 розпочнеться велике повечір'я з літією, а Різдвяна утреня та архиєрейська Божественна літургія 25 грудня – о 7:30.
Переглянути їх можна буде на:
Де дивитися святкові меси РКЦУ?
Нічна Різдвяна меса римсько-католицької церкви в Україні 24 грудня у храмі Святого Олександра в Києві розпочнеться о 19:00, а у день Різдва – о 10:00.
Транслюватимуть їх на:
Різдво в Україні
З 2023 року Україна перейшла на новоюліанський церковний календар. Тож, зокрема, дата святкування Різдва перенеслася на 25 грудня. Водночас низка країн, яка дотримується юліанського календаря, відзначає це свято 7 січня, а саме Росія, Білорусь, Казахстан, Грузія, Сербія, Єгипет, Ефіопія, Еритрея та інші.
Цього року на Різдво українці можуть відвідати Львів та Чернівці, які відомі своїми ярмарками та фестивалями. Але через дію воєнного стану ані 25 грудня, ані на Новий рік вихідних не буде.
До слова, після різдвяного Святвечора українці матимуть ще дві святі вечері. На 31 грудня припадає Щедрий вечір, а на 5 січня Голодна кутя.