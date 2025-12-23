24 Канал рассказывает, на каких ресурсах 24 и 25 декабря будут транслировать службы ПЦУ, УКГЦ и РКЦУ.

Где смотреть богослужения ПЦУ?

На Сочельник, который приходится на среду, 24 декабря, украинцы смогут онлайн посмотреть Всенощное бдение в навечерие Рождества в Михайловском Златоверхом соборе. Оно начнется в 17:00, а возглавит его глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

В день Рождества, 25 декабря, Праздничная Божественная литургия начнется в 9:00.

Богослужение можно будет посмотреть на:

Где смотреть рождественские богослужения УГКЦ?

24 и 25 декабря в Патриаршем соборе Воскресения Христова службы проведет глава УГКЦ Святослав.

В Сочельник в 17:00 начнется великое повечерие с литией, а Рождественская утреня и архиерейская Божественная литургия 25 декабря – в 7:30.

Посмотреть их можно будет на:

Где смотреть праздничные мессы РКЦУ?

Ночная Рождественская месса римско-католической церкви в Украине 24 декабря в храме Святого Александра в Киеве начнется в 19:00, а в день Рождества – в 10:00.

Транслировать их будут на:

Рождество в Украине