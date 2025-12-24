Про це розповідає 24 Канал.
Дивіться також ПЦУ заявила про погіршення здоров'я 96-річного Філарета: що кажуть в УПЦ КП
Як Митрополит Київський звернувся до українців?
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до українців перед Різдвом. Він привітав людей з Великим Святом. "Нехай різдвяна радість торкнеться кожного серця, незалежно від того, де вам нині доводиться відзначати ці святі дні", – підкреслив він.
Митрополит Епіфаній звернувся до українців: дивіться відео
Нехай добра звістка про народження Спасителя зміцнює кожного із нас у боротьбі за краще майбутнє. Адже ми не самі, а з нами Бог,
– каже митрополит.
Він висловив вдячність захисникам України від церкви. "Нехай Господь допомагає вам долати ворога, захищати правду, свободу і мир для України", – сказав Епіфаній.
"Різдво Христове утверджує нас у надії, що б яку силу і могутність тимчасово не виявляло зло, Бог неодмінно переможе. Зло зазнає поразки, світло прожене темряве. Віримо в це і добрими справами будемо наближати цей час. Христос народився, славімо Його", – завершив звернення митрополит.
Останні новини про Православну церкву України?
Нагадаємо, що в селі Космач на Івано-Франківщині віряни храму Святих апостолів Петра і Павла ПЦУ святкуватимуть Різдво 7 січня 2026 року.
Думки жителів Космача розділилися. Частина парафіян висловлюють занепокоєння через поділ громади і хочуть святкувати Різдво 25 грудня, як у решті України та світу. Інші – підтримують право на богослужіння за старим календарем, пропонуючи чергування для всіх охочих.
До слова, Православна церква України транслюватиме Різдвяні богослужіння на Facebook, YouTube та телеканалі Суспільне Культура 24 і 25 грудня.