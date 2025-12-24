Про це розповідає 24 Канал.

Як Митрополит Київський звернувся до українців?

Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звернувся до українців перед Різдвом. Він привітав людей з Великим Святом. "Нехай різдвяна радість торкнеться кожного серця, незалежно від того, де вам нині доводиться відзначати ці святі дні", – підкреслив він.

Митрополит Епіфаній звернувся до українців: дивіться відео

Нехай добра звістка про народження Спасителя зміцнює кожного із нас у боротьбі за краще майбутнє. Адже ми не самі, а з нами Бог,

– каже митрополит.

Він висловив вдячність захисникам України від церкви. "Нехай Господь допомагає вам долати ворога, захищати правду, свободу і мир для України", – сказав Епіфаній.

"Різдво Христове утверджує нас у надії, що б яку силу і могутність тимчасово не виявляло зло, Бог неодмінно переможе. Зло зазнає поразки, світло прожене темряве. Віримо в це і добрими справами будемо наближати цей час. Христос народився, славімо Його", – завершив звернення митрополит.

