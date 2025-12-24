Об этом рассказывает 24 Канал.
Как Митрополит Киевский обратился к украинцам?
Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к украинцам перед Рождеством. Он поздравил людей с Великим Праздником. "Пусть рождественская радость коснется каждого сердца, независимо от того, где вам сейчас приходится отмечать эти святые дни", – подчеркнул он.
Митрополит Епифаний обратился к украинцам: смотрите видео
Пусть добрая весть о рождении Спасителя укрепляет каждого из нас в борьбе за лучшее будущее. Ведь мы не сами, а с нами Бог,
– говорит митрополит.
Он выразил благодарность защитникам Украины от церкви. "Пусть Господь помогает вам преодолевать врага, защищать правду, свободу и мир для Украины", – сказал Епифаний.
"Рождество Христово утверждает нас в надежде, что какую бы силу и могущество временно не проявляло зло, Бог непременно победит. Зло потерпит поражение, свет прогонит тьму. Верим в это и добрыми делами будем приближать это время. Христос родился, славим Его", – завершил обращение митрополит.
Последние новости о Православной церкви Украины?
Напомним, что в селе Космач на Ивано-Франковщине верующие храма Святых апостолов Петра и Павла ПЦУ будут праздновать Рождество 7 января 2026 года.
Мнения жителей Космача разделились. Часть прихожан выражают беспокойство из-за разделения общины и хотят праздновать Рождество 25 декабря, как в остальной Украине и мире. Другие – поддерживают право на богослужение по старому календарю, предлагая дежурство для всех желающих.
К слову, Православная церковь Украины будет транслировать Рождественские богослужения на Facebook, YouTube и телеканале Общественное Культура 24 и 25 декабря.