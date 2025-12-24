"Бог непременно победит": Епифаний поздравил украинцев с Рождеством

Митрополит Епифаний обратился к украинцам на фоне Рождества. Он поздравил людей с праздником и поблагодарил воинов, защищающих Украину на фронте.

Как Митрополит Киевский обратился к украинцам?

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний обратился к украинцам перед Рождеством. Он поздравил людей с Великим Праздником. "Пусть рождественская радость коснется каждого сердца, независимо от того, где вам сейчас приходится отмечать эти святые дни", – подчеркнул он.

Митрополит Епифаний обратился к украинцам: смотрите видео

Пусть добрая весть о рождении Спасителя укрепляет каждого из нас в борьбе за лучшее будущее. Ведь мы не сами, а с нами Бог,

– говорит митрополит.

Он выразил благодарность защитникам Украины от церкви. "Пусть Господь помогает вам преодолевать врага, защищать правду, свободу и мир для Украины", – сказал Епифаний.

"Рождество Христово утверждает нас в надежде, что какую бы силу и могущество временно не проявляло зло, Бог непременно победит. Зло потерпит поражение, свет прогонит тьму. Верим в это и добрыми делами будем приближать это время. Христос родился, славим Его", – завершил обращение митрополит.

