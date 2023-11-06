"Королівська санкція": що робити з компаніями, які продовжують бізнес у Росії

На російському ринку залишається безліч світових гігантів. Чимало корпорацій продовжує співпрацювати із Росією, не плануючи втрачати кошти, які звідти отримують.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен в ефірі 24 Каналу пояснив, як можна спонукати компанії виходити із ринку Росії. І зробити це можна було уже давно.

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Росію важливо ізолювати

В інтерв'ю NBC News Володимир Зеленський назвав Владіміра Путіна "чортовим терористом". Це важливий сигнал, адже деякі політики люблять навідуватись у Росію, підкреслюючи начебто легітимність Путіна.

А світові компанії не поспішають виходити з російського ринку, мотивуючи це неможливістю залишити росіян без товарів, які важко замінити. Допомогти цьому можна, але потрібних кроків поки не роблять.

Трохи загальмували ініціативу визнання Росії спонсором тероризму, хоч це потрібно було зробити давно. Це була б "королівська" санкція – поставити клеймо терориста на російський державний бізнес, приватні корпорації. Хочете співпрацювати зі спонсорами тероризму? – будь ласка. Але не гарантовано, що ви не потрапите під вторинні санкції,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Чимало відомих світових брендів не хочуть втрачати таку велику країну для реалізації своєї продукції. При цьому не цураються водночас співпрацювати з Україною.

Борис Тизенгаузен про визнання Росії країною-спонсором тероризму: дивитись відео

Мотиви, звісно, у всіх одні й ті ж – максимальний прибуток. А ось виправдовуються компанії по-різному, здебільшого піклуючись про те, аби росіяни не "пропали" без їхніх товарів.

"Всі так турбуються про росіян. А росіяни народжують інших росіян, яких відправляють вбивати цивілізоване населення у Центрі Європи. Ви піклуєтесь про тих людей, які були б щасливі, якби на Україну скинули атомну бомбу чи вдарили тактичною ядерною зброєю", – підкреслив політтехнолог.

Тож Володимир Зеленський дуже правильно зробив, назвавши Путіна тим, ким він і є насправді – терористом. Потрібно знову привернути увагу світу до цього важливого питання.

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