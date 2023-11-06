"Королевская санкция": что делать с компаниями, продолжающими бизнес в России

На российском рынке остается огромное количество глобальных гигантов. Многие корпорации продолжают сотрудничать с Россией, не планируя терять средства, которые оттуда получают.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в эфире 24 Канала объяснил, как можно побуждать компании выходить из рынка России. И сделать это можно было уже давно.

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Россию важно изолировать

В интервью NBC News Владимир Зеленский назвал Владимира Путина "чертовым террористом". Это важный сигнал, ведь некоторые политики любят наведываться в Россию, подчеркивая вроде бы легитимность Путина.

А мировые компании не спешат выходить с российского рынка, мотивируя это невозможностью оставить россиян без тяжело замененных товаров. Помочь этому можно, но нужных шагов пока не предпринимают.

Несколько затормозили инициативу признания России спонсором терроризма, хотя это нужно было сделать давно. Это была бы "королевская" санкция – поставить клеймо террориста на российский государственный бизнес, частные корпорации. Хотите сотрудничать со спонсорами терроризма? – пожалуйста. Но не гарантировано, что вы не попадете во вторичные санкции,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

Многие известные мировые бренды не хотят терять такую большую страну для реализации своей продукции. При этом не сторонятся одновременно сотрудничать с Украиной.

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Мотивы, конечно, у всех одни и те же – максимальная прибыль. А вот оправдываются компании по-разному, в основном заботясь о том, чтобы россияне не пропали без их товаров.

"Все так беспокоятся о россиянах. А россияне рожают других россиян, которых отправляют убивать цивилизованное население Центр Европы. Вы заботитесь о тех людях, которые были бы счастливы, если бы на Украину сбросили атомную бомбу или ударили тактическим ядерным оружием", – подчеркнул политтехнолог.

Поэтому Владимир Зеленский очень правильно поступил, назвав Путина тем, кем он и на самом деле – террористом. Нужно снова привлечь внимание мира к этому важному вопросу.

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