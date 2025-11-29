Мобілізація в Україні: чи можна оскаржити штраф за неявку за повісткою до ТЦК

В Україні діють правила, за якими повістки військовозобов'язаним можуть надсилати поштою, а отримувач зобов'язаний прибути до ТЦК у вказаний термін. У разі неявки на відповідних громадян накладається штраф.

Утім, у певних випадках його можна оскаржити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівниці практики цивільного та медичного права ЮК "Приходько та партнери" Ірини Ан для "РБК-Україна".

До теми Що змінить новий розподіл у війську і куди потраплятимуть новобранці

За яких випадків можна оскаржити штраф за неявкою за повісткою?

Юристка зазначає, що причини для оскарження можуть бути різними. Наприклад, якщо дата, коли людина мала з’явитися до ТЦК, припала на період, коли повістка ще перебувала у дорозі, або якщо документ фактично не надходив на пошту, попри відмітку про його відправлення. У таких ситуаціях важливим доказом є письмове підтвердження від Укрпошти.

Якщо Укрпошта підтвердить, що адресат не отримував сповіщення про повістку або повістка не надходила на його домашню адресу, це може стати підставою для оскарження накладеного штрафу за неявку,

– пояснила Ірина Ан.

Коли можна взагалі не сплачувати штраф?

Водночас фахівчиня наголошує: отримання довідки з пошти ще не означає автоматичного звільнення від оплати.

"Щоб уникнути оплати, необхідно подати оскарження постанови, винесеної щодо вас. Оскарження можливо подати до ТЦК і СП, що є вищим за ланкою органом, або до суду. У разі звернення до суду потрібно подати позовну заяву та сплатити відповідний судовий збір", – уточнює Ірина Ан.

У заяві слід вказати причину, чому особа не отримала повістку, додати відповідні докази від Укрпошти та інші аргументи для перегляду постанови.

Лише після скасування рішення судом чи вищим ТЦК людина звільняється від сплати штрафу,

– підкреслила експертка.

