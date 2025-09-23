В Україні триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Водночас законодавство передбачає низку підстав, які дозволяють військовозобов’язаним отримати відстрочку від служби.

Одним із таких випадків може стати догляд за людиною з інвалідністю, однак оформлення відстрочки за цим критерієм має свої особливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Геннадія Капралова для УНІАН.

Як оформити відстрочку для догляду за дружиною з інвалідністю?

Геннадій Капралов пояснив, що, згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають ті військовозобов'язані, чиї дружини є особами з інвалідністю. Важливо, що в законі не уточнюється, про яку саме групу інвалідності йдеться, тож підставою може бути й третя група.

Для оформлення відстрочки необхідно підготувати низку документів, зокрема:

свідоцтво про шлюб, що підтверджує родинний зв'язок;

довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності;

довідку про склад сім'ї.

Однак, як зауважив адвокат, трапляються випадки, коли навіть за наявності всіх необхідних документів та оновленого Резерв+ військовозобов'язаним відмовляють у відстрочці.

Якщо ТЦК відмовляється надавати чоловікові відстрочку на підставі того, що його дружина має третю групу інвалідності, і при цьому з документами все гаразд, необхідно вимагати письмову відмову. Надалі її можна оскаржити в суді. Якщо суд ухвалить рішення на користь військовозобов'язаного, ТЦК буде зобов'язаний надати відстрочку,

– підкреслив Капралов.

Таким чином, навіть у випадку необґрунтованої відмови у відстрочці через інвалідність третьої групи є юридичні механізми, які дозволяють захистити свої права.

