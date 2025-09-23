Як оформити відстрочку для догляду за дружиною з інвалідністю і що робити у разі відмови ТЦК
- Для оформлення відстрочки за доглядом за дружиною з інвалідністю потрібно підготувати свідоцтво про шлюб, довідку МСЕК про інвалідність, та довідку про склад сім'ї.
- У разі відмови ТЦК у відстрочці, навіть при наявності всіх документів, слід вимагати письмову відмову, яку можна оскаржити в суді.
В Україні триває воєнний стан та мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. Водночас законодавство передбачає низку підстав, які дозволяють військовозобов’язаним отримати відстрочку від служби.
Одним із таких випадків може стати догляд за людиною з інвалідністю, однак оформлення відстрочки за цим критерієм має свої особливості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Геннадія Капралова для УНІАН.
Як оформити відстрочку для догляду за дружиною з інвалідністю?
Геннадій Капралов пояснив, що, згідно із законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", право на відстрочку мають ті військовозобов'язані, чиї дружини є особами з інвалідністю. Важливо, що в законі не уточнюється, про яку саме групу інвалідності йдеться, тож підставою може бути й третя група.
Для оформлення відстрочки необхідно підготувати низку документів, зокрема:
- свідоцтво про шлюб, що підтверджує родинний зв'язок;
- довідку МСЕК про встановлення групи інвалідності;
- довідку про склад сім'ї.
Однак, як зауважив адвокат, трапляються випадки, коли навіть за наявності всіх необхідних документів та оновленого Резерв+ військовозобов'язаним відмовляють у відстрочці.
Якщо ТЦК відмовляється надавати чоловікові відстрочку на підставі того, що його дружина має третю групу інвалідності, і при цьому з документами все гаразд, необхідно вимагати письмову відмову. Надалі її можна оскаржити в суді. Якщо суд ухвалить рішення на користь військовозобов'язаного, ТЦК буде зобов'язаний надати відстрочку,
– підкреслив Капралов.
Таким чином, навіть у випадку необґрунтованої відмови у відстрочці через інвалідність третьої групи є юридичні механізми, які дозволяють захистити свої права.
За якими критеріями можна ще оформити відстрочку від мобілізації?
Юристи пояснили, що деякі категорії чоловіків призовного віку можуть отримати відстрочку, зокрема, щодо догляду за близькими родичами. Для отримання відстрочки треба надати довідку про потребу особи в постійному догляді.
Адвокати також зазначили, що громадянин має право отримати відстрочку від мобілізації, навіть якщо він не має актуального висновку військово-лікарської комісії. Адже оформлення звільнення від служби та проходженя ВЛК – це два різні не пов'язані між собою питання.
Також український уряд змінив правила отримання відстрочки від проходження військової служби, зокрема для категорій здобувачів освіти та працівників вищих навчальних закладів. Кабмін увів додаткові обмеження для цього.