Мобілізація в Україні: яке покарання можна отримати за порушення військового обліку

В Україні тривають засади воєнного стану та загальної мобілізації. Це означає, що до лав Збройних Сил можуть мобілізувати громадян від 18 до 60 років.

Крім цього, українці також мають встати на військовий облік, а якщо цього не зроблять, то порушників чекає покарання. Що треба знати про відповідальність за порушення правил військового обліку – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Що можна отримати за порушення правил постановки на облік

Український адвокат Ростислав Кравець розповів, що, згідно з чинним законодавством, українцям, які порушили правила постановки на військовий облік загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, ці порушники будуть зобов'язані сплатити штраф.

У Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття, яка передбачає відповідальність призовників, військовозобов'язаних і резервістів за порушення правил військового обліку і тягне за собою накладання штрафу від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Помножте на 17 грн, і ви отримаєте цю суму (510 – 850 гривень – 24 Канал),

– сказав він.

Крім того, Кравець наголосив, що у чинному законодавстві також передбачені терміни, коли можуть бути притягнення до адміністративної відповідальності. Так, стягнення можуть накласти не пізніше, ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення.

Наостанок адвокат зауважив, що представники ТЦК та СП, відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, уповноважені для складання адміністративних протоколів і направлення їх для стягнення штрафу.

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