"Все вже готово": коли Кремль може оголосити про мобілізацію

Міноборони Британії повідомило, що втрати російської армії у війні з Україною становлять вже близько 450 тисяч осіб. Але Владімір Путін не зупиняється на "досягнутому": з 1 листопада призовники почнуть отримувати електронні повістки, їм автоматично заборонять залишати Росію та оформлювати закордонний паспорт.

Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що постанова про правила роботи двох електронних баз даних – Єдиного реєстру військового обліку та пов'язаного з ним реєстру повісток – містить 39 підписаних сторінок. І все це дуже схоже на підготовку до оголошення мобілізації.

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Обійти буде неможливо

Голова фонду "Русь сидящая" бачить у документі декілька важливих речей: закривається будь-який спосіб ухилитися від призову, включаючи й по мобілізації. Закриття кордонів для громадян Росії. Повідомлення через держпослуги.

"Я живу не за пропискою" теж не врятує: знайдуть і ставитимуть на військовий облік за місцем нарахувань ПДФО (податок на доходи фізичних осіб – 24 Канал), тобто за місцем роботи,

– підкреслила Романова.

Вона додала, що база інтегрується у федеральній податковій службі, у ФСБ, і реєстр буде запущено з найближчого осіннього призову.

"Я нагадаю, чому так легко зараз вербуються ув'язнені. У кожній зоні виправної колонії вже стоїть стіл військового обліку. І ув'язнені це чудово бачать. Просто вони розуміють, що якщо зараз не підуть за гроші воювати, то потім підуть на призов чи мобілізацію. Все вже готово", – підсумувала Ольга Романова.

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