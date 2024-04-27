Детальніше про їх роботу 24 Каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. До слова, у Криму в рамках "весняної мобілізації", яку росіяни незаконно проводять з 1 квітня, планують призвати 2,5 тисячі людей.

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Йде активна робота

За попередньою інформацією, російські загарбники з 20 квітня розпочали більш активну мобілізацію чоловіків для війни проти України. Поки що ця інформація повністю не підтвердилася, проте ворог вже робить перші кроки.

Зокрема, на території анексованого Кримського півострова працюють мобільні мобілізаційні бригади, які розміщуються у публічних місцях, наприклад, біля торгових центрів. Вони агітують всіх чоловіків підписувати контракт з міноборони країни-агресора.

Кожний може підійти, почати комунікацію з представниками мобілізаційних груп, отримати контракт та піти на війну проти України,

– мовив Барієв.

Окупанти мотивують людей іти до війська тим, що обіцяють надавати земельні ділянки, високі заробітні плати тощо.

"Ворог системно працює над заохоченням. Я думаю, коли почнуться зміни на фронті після того, як Збройні Сили України отримують зброю від США, то росіяни ще більше посилять мобілізацію", – зазначив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Мобілізація на окупованих територіях