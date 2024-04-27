Подробнее об их работе 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. К слову, в Крыму в рамках "весенней мобилизации", которую россияне незаконно проводят с 1 апреля, планируют призвать 2, 5 тысяч человек.

Обратите внимание Не будет 9 мая: почему в Крыму упразднили празднование "дня победы"

Идет активная работа

По предварительной информации, российские захватчики с 20 апреля приступили к более активной мобилизации мужчин для войны против Украины. Пока эта информация полностью не подтвердилась, однако враг уже делает первые шаги.

В частности, на территории аннексированного Крымского полуострова работают мобильные мобилизационные бригады, которые размещаются в публичных местах, к примеру, возле торговых центров. Они агитируют всех мужчин подписывать контракт с минобороны страны-агрессора.

Каждый может подойти, начать коммуникацию с представителями мобилизационных групп, получить контракт и пойти на войну против Украины,

– сказал Бариев.

Оккупанты мотивируют людей идти в армию тем, что обещают предоставлять земельные участки, высокие заработные платы и т.д.

"Враг системно работает над поощрением. Я думаю, когда начнутся изменения на фронте после того, как Вооруженные Силы Украины получают оружие от США, то россияне еще больше усилят мобилизацию", – отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Мобилизация на оккупированных территориях