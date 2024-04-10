Насправді такі заяви це "пробний камінь", спроба перевірити реакцію суспільства. Таку думку 24 Каналу висловив експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що так хочуть підготувати людей до мобілізації.

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Як Путін планує набрати людей до війська

Навряд чи варто очікувати оголошення про загальну мобілізацію, бо це означає, що очільнику Кремля доведеться визнати, що Росія перебуває у стані війни з Україною. Путінський режим аж ніяк не хоче цього допустити, навпаки все прагнуть подати як нібито локальний конфлікт, який не зачепить більшість росіян.

Поки так було, то суспільство залишалося інертним. Але постають питання, чому за два роки немає ніяких суттєвих просувань, ніяких перемог, а навпаки людям висувають нові умови, з полиць зникають товари, а бензин і продукти дорожчають.

Насправді Путін намагається уникнути мобілізації та зробить для цього все, аж поки просто фізично не зможе без неї обійтися. Тому зараз намагаються знайти добровольців, але їх дедалі менше. В історії, що нібито після теракту в "Крокусі" всі пішли на фронт, – ніхто не вірить,

– зауважив Сергій Жирнов.

У Кремлі набирали людей через тюрми, але навіть цей процес зупинився, бо в'язні зрозуміли, що краще сидіти за ґратами й бути живими, ніж піти на фронт і загинути. Так одне з джерел мобілізації дуже швидко вичерпалося.

Залишається останнє джерело – наймати людей за гроші. Це працює, але дедалі гірше. Спочатку пропонували 150 тисяч рублів за вербування на фронт, потім суму почали підіймати, а зараз в деяких областях уже доходить до мільйона. Але навіть за такі гроші людей набрати не можуть,

– підкреслив Жирнов.

Пішли чутки, що насправді цих виплат ніхто не отримує, а щоб гроші видали, треба багато походити по кабінетах. Ба більше, на фронті тебе можуть поранити, тому людей, які погоджуються воювати навіть за великі для Росії гроші – не надто багато.

Путіну доведеться оголошувати часткову мобілізацію. Тим паче влітку росіяни готуються до наступу. У розвідці США кажуть, що він мобілізує 300 тисяч людей і спробує почати ще активніший наступ,

– сказав Жирнов.

Але, навіть попри всі заяви окупантів, нібито вони набирають у військо по 1500 бійців щодня, Росія з великими труднощами просунулась лише на невелику відстань.

Що відомо про мобілізацію в Росії