На самом деле такие заявления это "пробный камень", попытка проверить реакцию общества. Такое мнение 24 Каналу высказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что так хотят подготовить людей к мобилизации.

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Как Путин планирует набрать людей в армию

Вряд ли стоит ожидать объявления о всеобщей мобилизации, потому что это означает, что главе Кремля придется признать, что Россия находится в состоянии войны с Украиной. Путинский режим отнюдь не хочет этого допустить, наоборот все стремятся подать как якобы локальный конфликт, который не затронет большинство россиян.

Пока так было, то общество оставалось инертным. Но возникают вопросы, почему за два года нет никаких существенных продвижений, никаких побед, а наоборот людям выдвигают новые условия, с полок исчезают товары, а бензин и продукты дорожают.

На самом деле Путин пытается избежать мобилизации и сделает для этого все, пока просто физически не сможет без нее обойтись. Поэтому сейчас пытаются найти добровольцев, но их все меньше и меньше. В истории, что якобы после теракта в "Крокусе" все ушли на фронт, – никто не верит,

– отметил Сергей Жирнов.

В Кремле набирали людей через тюрьмы, но даже этот процесс остановился, потому что заключенные поняли, что лучше сидеть за решеткой и быть живыми, чем пойти на фронт и погибнуть. Так один из источников мобилизации очень быстро иссяк.

Остается последний источник – нанимать людей за деньги. Это работает, но все хуже и хуже. Сначала предлагали 150 тысяч рублей за вербовку на фронт, потом сумму начали поднимать, а сейчас в некоторых областях уже доходит до миллиона. Но даже за такие деньги людей набрать не могут,

– подчеркнул Жирнов.

Пошли слухи, что на самом деле этих выплат никто не получает, а чтобы деньги выдали, надо много походить по кабинетам. Более того, на фронте тебя могут ранить, поэтому людей, которые соглашаются воевать даже за большие для России деньги – не слишком много.

Путину придется объявлять частичную мобилизацию. Тем более летом россияне готовятся к наступлению. В разведке США говорят, что он мобилизует 300 тысяч человек и попытается начать еще более активное наступление,

– сказал Жирнов.

Но, даже несмотря на все заявления оккупантов, якобы они набирают в войско по 1500 бойцов ежедневно, Россия с большим трудом продвинулась лишь на небольшое расстояние.

Что известно о мобилизации в России