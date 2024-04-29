Голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що постанова про правила роботи двох електронних баз даних – Єдиного реєстру військового обліку та пов'язаного з ним реєстру повісток – містить 39 підписаних сторінок. І все це дуже схоже на підготовку до оголошення мобілізації.

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Обійти буде неможливо

Голова фонду "Русь сидящая" бачить у документі декілька важливих речей: закривається будь-який спосіб ухилитися від призову, включаючи й по мобілізації. Закриття кордонів для громадян Росії. Повідомлення через держпослуги.

"Я живу не за пропискою" теж не врятує: знайдуть і ставитимуть на військовий облік за місцем нарахувань ПДФО (податок на доходи фізичних осіб – 24 Канал), тобто за місцем роботи,

– підкреслила Романова.

Вона додала, що база інтегрується у федеральній податковій службі, у ФСБ, і реєстр буде запущено з найближчого осіннього призову.

"Я нагадаю, чому так легко зараз вербуються ув'язнені. У кожній зоні виправної колонії вже стоїть стіл військового обліку. І ув'язнені це чудово бачать. Просто вони розуміють, що якщо зараз не підуть за гроші воювати, то потім підуть на призов чи мобілізацію. Все вже готово", – підсумувала Ольга Романова.

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