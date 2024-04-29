Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что постановление о правилах работы двух электронных баз данных – Единого реестра воинского учета и связанного с ним реестра повесток – содержит 39 подписанных страниц. И все это очень похоже на подготовку к объявлению мобилизации.

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Обойти будет невозможно

Глава фонда "Русь сидящая" видит в документе несколько важных вещей: закрывается любой способ уклониться от призыва, включая и по мобилизации. Закрытие границ для граждан России. Уведомление через госуслуги.

"Я живу не по прописке" тоже не спасет: найдут и будут ставить на воинский учет по месту начислений НДФЛ (налог на доходы физических лиц – 24 Канал), то есть по месту работы,

– подчеркнула Романова.

Она добавила, что база интегрируется в федеральной налоговой службе, в ФСБ, и реестр будет запущен с ближайшего осеннего призыва.

"Я напомню, почему так легко сейчас вербуются заключенные. В каждой зоне исправительной колонии уже стоит стол воинского учета. И заключенные это прекрасно видят. Просто они понимают, что если сейчас не пойдут за деньги воевать, то потом пойдут на призыв или мобилизацию. Все уже готово", – подытожила Ольга Романова.

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