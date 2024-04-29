"Все уже готово": когда Кремль может объявить о мобилизации
Минобороны Британии сообщило, что потери российской армии в войне с Украиной составляют уже около 450 тысяч человек. Но Владимир Путин не останавливается на "достигнутом": с 1 ноября призывники начнут получать электронные повестки, им автоматически запретят покидать Россию и оформлять загранпаспорт.
Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что постановление о правилах работы двух электронных баз данных – Единого реестра воинского учета и связанного с ним реестра повесток – содержит 39 подписанных страниц. И все это очень похоже на подготовку к объявлению мобилизации.
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Обойти будет невозможно
Глава фонда "Русь сидящая" видит в документе несколько важных вещей: закрывается любой способ уклониться от призыва, включая и по мобилизации. Закрытие границ для граждан России. Уведомление через госуслуги.
"Я живу не по прописке" тоже не спасет: найдут и будут ставить на воинский учет по месту начислений НДФЛ (налог на доходы физических лиц – 24 Канал), то есть по месту работы,
– подчеркнула Романова.
Она добавила, что база интегрируется в федеральной налоговой службе, в ФСБ, и реестр будет запущен с ближайшего осеннего призыва.
"Я напомню, почему так легко сейчас вербуются заключенные. В каждой зоне исправительной колонии уже стоит стол воинского учета. И заключенные это прекрасно видят. Просто они понимают, что если сейчас не пойдут за деньги воевать, то потом пойдут на призыв или мобилизацию. Все уже готово", – подытожила Ольга Романова.
Мобилизация в России: последние новости
- В России уже более двух лет продолжается так называемая "частичная мобилизация". Владимир Путин пока пытается избежать объявления о всеобщей мобилизации, потому что это означало бы, что ему придется признать: Россия находится в состоянии войны с Украиной. Вместо этого Кремль набирает людей через тюрьмы и заманивает их большими суммами до почти миллиона рублей.
- Россияне на оккупированных территориях пытаются с помощью пропагандистских мероприятий смягчить "перспективную мобилизацию". Так, они рассказывают украинским детям, подросткам и молодежи о "героях", "подвиги на фронте" и таким образом пытаются "вербовать" местное население. Поскольку это не срабатывает, рано или поздно оккупанты начнут использовать силовой метод.
- После так называемых президентских выборов на территории аннексированного Крымского полуострова начали работать мобильные мобилизационные бригады, которые размещаются возле торговых центров. Они агитируют всех мужчин подписывать контракт с минобороны страны-агрессора.