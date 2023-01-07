До березня не лишиться жодного вцілілого, – Шейтельман про російську мобілізацію

Українська розвідка повідомила, що Росія планує проводити ще одну хвилю мобілізації в січні 2023 року. Росіяни підуть воювати, бо вони просто не знають, що таке спротив, а більшість не здогадується про реальну ситуацію на фронті.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він не сумнівається, що в Росії найближчим часом будуть проводити мобілізацію.

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Українська розвідка повідомила, що Росія збирається у січні 2023 року мобілізувати до 500 тисяч осіб.

Опору не буде

За словами політтехнолога, росіяни відчувають повне приречення, завчену безпомічність. Навіть ті, хто розуміє хоч трохи специфіку війни, бачили кадри з мертвими росіянами з Бахмуту та інших українських міст, не готові чинити опір.

Шейтельман пророкує нову хвилю втікачів з Росії за кордон. Ті, хто виїжджали у вересні та повернулися назад, їм знову доведеться втікати.

Але таких буде, можливо, мільйон, всі інші, на жаль, покірно підуть. Без бажання, без ентузіазму, але підуть,

– додав спікер.

Технічні проблеми російської армії

Шейтельман зауважив, що, попри масштабну мобілізацію, у росіян є великі технічні проблеми. Їм банально не буде куди їх "розпихати". Він згадав, як під час мобілізації 300 тисяч осіб, призовники ночували в лісі, в школах на підлозі тощо.

От вони змогли переварити ці 300 тисяч, насилу, але змогли. Розтягли у часі, не за один день їх забрали, а протягом приблизно 1,5 місяця,

– зауважив політтехнолог.

Відсутність потужності для 500 тисяч мобілізованих створить нове логістичне свавілля, переконаний Шейтельман: "І це добре, уявляєте, як вони взимку будуть спати на ліжках в лісі".

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Як вчинить керівництво Росії

Шейтельман переконаний, попередження міністра оборони України Олексія Рєзнікова про майбутню мобілізацію майже не вплинуло на росіян. До переважної частини населення це звернення дійти просто не може.

У тих, кого саджають у автобуси, як баранів, і везуть на війну, немає ні інтернету, ні ютубу, ні можливості дізнатися, хто такий Рєзніков і де розташована Україна. Вони і карту світу ніколи не бачили,

– іронічно зауважив політтехнолог.

Тепер основне питання – як вчинить російське керівництво, підкреслив експерт. Їхня реакція може бути абсолютно непередбачуваною, як було уже не раз. Вони можуть закрити кордони, припустив Шейтельман, однак сумнівається, що вони це зроблять.

"У них і так багато цих баранів у провінції. Їм ті люди, які намагаються втекти на самокатах до Казахстану не надто потрібні. Їм простіше дати втекти мільйонам спокійно, і забрати всіх інших, аніж намагатися відловлювати тих, хто вирішив тікати", – вважає експерт.

Він припустив, що на пізніх етапах війни, коли росіянам, можливо, знадобиться уже 10 мільйонів мобілізованих, тоді кожен буде на рахунку, поки що вони працюють "методом крупної сітки".

Не лишиться вцілілих з вересневої мобілізації

Шейтельман згадав, коли росіяни мобілізували перші 300 тисяч осіб, їх знищували шаленими темпами. Рекордна кількість втрат була у листопаді та грудні – близько 16 та 17 тисяч окупантів. Якщо додати сюди поранених, можна побачити, що весь цей призов вичерпався на вбитих та поранених.

До березня із цих 300 тисяч не залишиться жодного живого або не пораненого. Хоча частково поранені повертаються у стрій, але це вже люди не зовсім здорові,

– зауважив політтехнолог.

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