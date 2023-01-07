До марта не останется ни одного уцелевшего, – Шейтельман о российской мобилизации

Украинская разведка сообщила, что Россия намерена проводить еще одну волну мобилизации в январе 2023 года. Россияне пойдут воевать, потому что просто не знают, что такое сопротивление, а большинство не догадывается о реальной ситуации на фронте.

Об этом в эфире 24 Канала сообщил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он не сомневается, что в России в ближайшее время будут производить мобилизацию.

Кстати говоря Новая волна мобилизации в России может начаться после Рождества, – разведка Эстонии

Украинская разведка сообщила, что Россия собирается в январе 2023 года. мобилизовать до 500 тысяч человек.

Сопротивления не будет

По словам политтехнолога, россияне испытывают полное предопределение, заученную беспомощность. Даже те, кто понимает хоть немного специфику войны, видели кадры с мертвыми россиянами из Бахмута и других украинских городов, не готовы сопротивляться.

Шейтельман предсказывает новую волну беглецов из России за границу. Выехавшие в сентябре и вернувшиеся назад им снова придется бежать.

Но таких будет, может быть, миллион, все остальные, к сожалению, безропотно пойдут. Без желания, без энтузиазма, но пойдут,

– добавил спикер.

Технические проблемы русской армии

Шейтельман отметил, что, несмотря на масштабную мобилизацию, у россиян есть большие технические проблемы. Им банально некуда будет их "распихивать". Он вспомнил, как во время мобилизации 300 тысяч человек призывники ночевали в лесу, в школах на полу и т.д.

Вот они смогли переварить эти 300 тысяч, с трудом, но смогли. Растянули по времени, не за один день их забрали, а в течение примерно 1,5 месяца,

– заметил политтехнолог.

Отсутствие мощности для 500 тысяч мобилизованных создаст новый логистический беспредел, убежден Шейтельман: "И это хорошо, представляете, как они зимой будут спать на кроватях в лесу".

Шейтельман о новой волне российской мобилизации: смотреть видео

Как поступит руководство России

Шейтельман убежден, что предупреждение министра обороны Украины Алексея Резникова о предстоящей мобилизации почти не повлияло на россиян. До подавляющей части населения это обращение дойти просто не может.

У тех, кого сажают в автобусы, как баранов, и везут на войну, нет ни интернета, ни ютуба, ни возможности узнать, кто такой Резников и где находится Украина. Они и карту мира никогда не видели,

– иронически заметил политтехнолог.

Теперь основной вопрос – как поступит российское руководство, подчеркнул эксперт. Их реакция может быть совершенно непредсказуемой, как уже было не раз. Они могут закрыть границы, предположил Шейтельман, однако сомневается, что они это сделают.

"У них и так много этих баранов в провинции. Им те люди, которые пытаются бежать на самокатах в Казахстан не слишком нужны. Им проще дать убежать миллионам спокойно, и забрать всех остальных, чем пытаться отлавливать тех, кто решил бежать", – считает эксперт.

Он предположил, что на поздних этапах войны, когда россиянам, возможно, понадобится уже 10 миллионов мобилизованных, тогда каждый будет на счету, пока они работают методом крупной сетки.

Не останется уцелевших с сентябрьской мобилизации

Шейтельман вспомнил, когда россияне мобилизовали первые 300 тысяч человек, их уничтожали бешеными темпами. Рекордное количество потерь было в ноябре и декабре – около 16 и 17 тысяч оккупантов. Если добавить сюда раненых, можно увидеть, что весь этот призыв иссяк на убитых и раненых.

До марта из этих 300 тысяч не останется ни одного живого или раненого. Хотя частично раненые возвращаются в строй, но это уже люди не совсем здоровые,

– заметил политтехнолог.

Новая волна мобилизации в России: подробнее