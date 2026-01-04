Інакше загрожує штраф: як швидко потрібно забрати повістку з пошти
- Військовозобов'язані повинні забрати повістку з пошти протягом трьох днів, інакше їм загрожує штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.
- Якщо одержувач не забере повістку, вона повертається до ТЦК та СП, і це вважається належним інформуванням громадянина.
Військовозобов'язані громадяни України мають отримати повістку до ТЦК та СП, надіслану поштою, упродовж трьох днів. Якщо цього не зробити в установлений термін, особі може загрожувати адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 08 жовтня 2024 року.
Яке покарання може загрожувати?
Повістки ТЦК та СП підлягають врученню особисто адресату. У разі його відсутності за вказаною адресою працівники пошти повідомляють про надходження повістки телефоном, а також можуть залишити відповідне повідомлення у поштовій скриньці.
На отримання такого відправлення відведено три дні.
Якщо ж одержувач не прийшов за повісткою, співробітник пошти затверджує військовозобов’язаного як "відсутнього за зазначеною адресою" та повертає лист до ТЦК та СП не пізніше наступного дня. У таких випадках вважається, що ТЦК та СП належним чином здійснив інформування громадянина щодо повістки.
Важливо! Якщо військовозобов’язаний не отримає повітку з пошти за три дні, йому загрожуватиме штраф. Він становитиме від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.
Що змінюється в процесі мобілізації?
Міноборони планує запровадити сповіщення про повістки в застосунку Резерв+. Після електронного сповіщення військовозобов'язаному може надійти повістка в паперовій формі.
З 1 січня в Україні посилиться призов на військову службу для чоловіків 25 – 60 років без досвіду та для громадян 18 – 60 років із досвідом служби. Частину мобілізаційних процесів також переведуть у цифровий формат з електронним Резерв ID.
Відомо також, що Міноборони запускає систему "Чекін мобілізованого" для трекінгу шляху військовозобов’язаних на кожному кроці. Ця ініціатива включає електронні документи та фіксацію дій.