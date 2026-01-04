Інакше загрожує штраф: як швидко потрібно забрати повістку з пошти

Військовозобов'язані громадяни України мають отримати повістку до ТЦК та СП, надіслану поштою, упродовж трьох днів. Якщо цього не зробити в установлений термін, особі може загрожувати адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів від 08 жовтня 2024 року.

Яке покарання може загрожувати?

Повістки ТЦК та СП підлягають врученню особисто адресату. У разі його відсутності за вказаною адресою працівники пошти повідомляють про надходження повістки телефоном, а також можуть залишити відповідне повідомлення у поштовій скриньці.

На отримання такого відправлення відведено три дні.

Якщо ж одержувач не прийшов за повісткою, співробітник пошти затверджує військовозобов’язаного як "відсутнього за зазначеною адресою" та повертає лист до ТЦК та СП не пізніше наступного дня. У таких випадках вважається, що ТЦК та СП належним чином здійснив інформування громадянина щодо повістки.

Важливо! Якщо військовозобов’язаний не отримає повітку з пошти за три дні, йому загрожуватиме штраф. Він становитиме від 17 тисяч до 25,5 тисячі гривень.

Що змінюється в процесі мобілізації?