Иначе грозит штраф: как быстро нужно забрать повестку с почты
- Военнообязанные должны забрать повестку с почты в течение трех дней, иначе им грозит штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.
- Если получатель не заберет повестку, она возвращается в ТЦК и СП, и это считается надлежащим информированием гражданина.
Военнообязанные граждане Украины должны получить повестку в ТЦК и СП, присланную по почте, в течение трех дней. Если этого не сделать в установленный срок, лицу может грозить административная ответственность в виде штрафа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров от 08 октября 2024 года.
Какое наказание может грозить?
Повестки ТЦК и СП подлежат вручению лично адресату. В случае его отсутствия по указанному адресу работники почты сообщают о поступлении повестки по телефону, а также могут оставить соответствующее сообщение в почтовом ящике.
На получение такого отправления отведено три дня.
Если же получатель не пришел по повестке, сотрудник почты утверждает военнообязанного как "отсутствующего по указанному адресу" и возвращает письмо в ТЦК и СП не позднее следующего дня. В таких случаях считается, что ТЦК и СП должным образом осуществил информирование гражданина по повестке.
Важно! Если военнообязанный не получит повестку с почты за три дня, ему грозит штраф. Он составит от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.
Что меняется в процессе мобилизации?
Минобороны планирует ввести оповещение о повестках в приложении Резерв+. После электронного оповещения военнообязанному может поступить повестка в бумажной форме.
С 1 января в Украине усилится призыв на военную службу для мужчин 25 – 60 лет без опыта и для граждан 18 – 60 лет с опытом службы. Часть мобилизационных процессов также переведут в цифровой формат с электронным Резерв ID.
Известно также, что Минобороны что Минобороны запускает систему "Чекин мобилизованного" для трекинга пути военнообязанных на каждом шагу. Эта инициатива включает электронные документы и фиксацию действий.