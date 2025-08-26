Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 5 листопада. У вересні перелік категорій осіб, що мають право на відстрочку або повне звільнення від служби, залишається актуальним.

Його визначає Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Детальніше читайте в матеріалі 24 Каналу.

Кого не можуть мобілізувати у вересні 2025 року?

Умови відстрочки від призову на військову службу передбачає Стаття 23. Зокрема, не підлягають мобілізації такі категорії:

особи з інвалідністю будь-якої групи;

громадяни, визнані непридатними за станом здоров'я відповідно до висновку військово-лікарської комісії на термін 6 – 12 місяців (з наступним проходженням ВЛК);

батьки трьох і більше дітей віком до 18 років;

опікуни чи піклувальники дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування;

особи, у яких є дитина з інвалідністю до 18 років;

особи, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

ті, у кого батьки чи дружина мають інвалідність І або II групи;

До слова, у застосунку Резерв+ з'явилася нова відстрочка для подружжя, в якому один з партнерів має інвалідність І або II групи. Для її отримання необхідно мати інформацію про інвалідність в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери або Пенсійному фонді України та запис про шлюб у Державному реєстрі актів цивільного стану.

родичі загиблих військовослужбовців;

студенти денної чи дуальної форми навчання у вишах (за умови здобуття вищого рівня освіти);

працівники критично важливих галузей економіки, які мають бронювання;

призовники віком 18–25 років, які не належать до військовозобов’язаних;

колишні полонені;

інші категорії, передбачені чинним законодавством.

Як змінилася мобілізація?