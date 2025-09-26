Мобілізаційні заходи в Україні часто можуть викликати недовіру серед населення та породжувати чутки навколо цієї теми. Так, в Одесі з'явилися спеціальні інформаційні намети від працівників ТЦК, розташовані по місту.

Про таке розповідає 24 Канал із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Для чого органи ТЦК розмістили намети в Одесі?

Згідно з офіційним коментарем, таке рішення покликане розв'язати проблему інформування суспільства про процес мобілізації в Україні та діяльність органів ТЦК та СП.

Зауважте! Інформаційні точки в Одесі працюють для того, щоб відкрито пояснювати всі необхідні деталі про призов до війська, розвінчувати чутки про мобілізацію та допомагати одеситам розібратися у важливих темах життя під час дії воєнного стану.

За словами представників ТЦК, діяльність таких наметів у місті має сприяти зниженню напруги серед населення.

Їхня головна мета – дати людям правдиву інформацію й створити простір для довірливого діалогу, який допомагає ухвалювати виважені рішення.

Місцеві мешканці під час спілкування зі співробітниками ТЦК на інформаційних майданчиках можуть отримати детальну інформацію стосовно мобілізації й відповіді на всі свої запитання.

До слова, про власне ставлення до мобілізації й уникнення військової служби, а також про виконання бойових завдань на фронті з погляду релігії та віри розповів військовий капелан Євгеній Копайгородський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

