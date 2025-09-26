Одесский ТЦК установил палатки по городу: какова цель военных
- Одесский ТЦК обустроил информационные палатки в городе.
- Военные объяснили цель создания таких площадок.
Мобилизационные мероприятия в Украине часто могут вызывать недоверие среди населения и порождать слухи вокруг этой темы. Так, в Одессе появились специальные информационные палатки от работников ТЦК, расположенные по городу.
О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.
Для чего органы ТЦК разместили палатки в Одессе?
Согласно официальному комментарию, такое решение призвано решить проблему информирования общества о процессе мобилизации в Украине и деятельности органов ТЦК и СП.
Обратите внимание! Информационные точки в Одессе работают для того, чтобы открыто объяснять все необходимые детали о призыве в армию, развенчивать слухи о мобилизации и помогать одесситам разобраться в важных темах жизни во время действия военного положения.
По словам представителей ТЦК, деятельность таких палаток в городе должна способствовать снижению напряжения среди населения.
Их главная цель – дать людям правдивую информацию и создать пространство для доверительного диалога, который помогает принимать взвешенные решения.
Местные жители во время общения с сотрудниками ТЦК на информационных площадках могут получить подробную информацию о мобилизации и ответы на все свои вопросы.
К слову, о собственном отношении к мобилизации и избегании военной службы, а также о выполнении боевых задач на фронте с точки зрения религии и веры рассказал военный капеллан Евгений Копайгородский в эксклюзивном интервью 24 Каналу.
Последние новости о мобилизации осенью 2025 года
- С начала октября 2025 года, мобилизации будут подлежать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют отсрочки или брони.
- Отдельно предусмотрено, что мужчины старше 60 лет могут служить по контракту на небоевых должностях при условии прохождения военно-врачебной комиссии и получения согласия командира.
- В Украине ввели автоматизированную систему постановки на воинский учет для граждан в возрасте от 25 до 60 лет.
- Ребята, достигшие 17-летнего возраста, могут пройти процедуру регистрации дистанционно через мобильное приложение "Резерв+".
- По словам адвоката Геннадия Капралова, человека могут объявить в розыск в случаях, если он не явился по повестке или не обновил собственные данные в воинском учете.