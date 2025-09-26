Мобилизационные мероприятия в Украине часто могут вызывать недоверие среди населения и порождать слухи вокруг этой темы. Так, в Одессе появились специальные информационные палатки от работников ТЦК, расположенные по городу.

О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Актуально Какие выплаты предусмотрены для военных после увольнения со службы: полное объяснение

Для чего органы ТЦК разместили палатки в Одессе?

Согласно официальному комментарию, такое решение призвано решить проблему информирования общества о процессе мобилизации в Украине и деятельности органов ТЦК и СП.

Обратите внимание! Информационные точки в Одессе работают для того, чтобы открыто объяснять все необходимые детали о призыве в армию, развенчивать слухи о мобилизации и помогать одесситам разобраться в важных темах жизни во время действия военного положения.

По словам представителей ТЦК, деятельность таких палаток в городе должна способствовать снижению напряжения среди населения.

Их главная цель – дать людям правдивую информацию и создать пространство для доверительного диалога, который помогает принимать взвешенные решения.

Местные жители во время общения с сотрудниками ТЦК на информационных площадках могут получить подробную информацию о мобилизации и ответы на все свои вопросы.

К слову, о собственном отношении к мобилизации и избегании военной службы, а также о выполнении боевых задач на фронте с точки зрения религии и веры рассказал военный капеллан Евгений Копайгородский в эксклюзивном интервью 24 Каналу.

Последние новости о мобилизации осенью 2025 года