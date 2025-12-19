Мобілізацію в Україні можуть переглянути наступного року: що саме можуть змінити

В Україні триває мобілізація, оголошена у лютому 2022 року, і держава шукає шляхи зробити її ефективнішою. У 2026 році можливі зміни, за яких мобілізацію вважатимуть справедливішою й результативнішою.

Існує кілька сценаріїв за яких держава могла б вважати мобілізацію більш задовільною. Про це розповів колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі ТСН, передає 24 Канал.

Що може змінитися у 2026 році?

За словами Селезньова, мобілізація є спільною державною справою, однак фактично вся відповідальність за оповіщення покладена лише на ТЦК, хоча до цього мають бути залучені й уряд, і місцева влада, і керівники установ.

Він нагадав, що на початку повномасштабної війни біля ТЦК були черги добровольців, тоді як нині головними проблемами залишаються відчуття несправедливості та відсутність ефективної державної мотиваційної комунікації.

Селезньов наголосив, що ефективність мобілізації можна підвищити за умови дотримання принципу справедливості та посилення мотиваційних чинників, зокрема фінансових. Він звернув увагу на дисбаланс в оплаті праці військовослужбовців, особливо у тилових підрозділах.

Але якщо контрактник у першій рік служби отримує менше за охоронника в супермаркеті в центрі Києва, то це неподобство. Я маю на увазі не тих контрактників, які виконують завдання на полі бою, а тих, хто є у тилових підрозділах,

– каже військовий аналітик.

Говорячи про перспективи, Селезньов зазначив, що перевагу Україні на полі бою можуть забезпечити не лише чисельність мобілізованих, а й технології, техніка та тактика. Водночас мобілізація, за його словами, має тривати через втрати та необхідність ротацій.

Також експерт припустив, що в майбутньому в Україні можуть повернутися до питання відновлення строкової служби як способу формування мобілізаційного резерву, однак наразі офіційних обговорень з цього приводу немає.

Що відомо про теперішній стан мобілізації в Україні?