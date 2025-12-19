Мобилизацию в Украине могут пересмотреть в следующем году: что именно могут изменить

В Украине продолжается мобилизация, объявленная в феврале 2022 года, и государство ищет пути сделать ее более эффективной. В 2026 году возможны изменения, при которых мобилизацию будут считать более справедливой и результативной.

Существует несколько сценариев при которых государство могло бы считать мобилизацию более удовлетворительной. Об этом рассказал бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии ТСН, передает 24 Канал.

Что может измениться в 2026 году?

По словам Селезнева, мобилизация является общим государственным делом, однако фактически вся ответственность за оповещение возложена только на ТЦК, хотя к этому должны быть привлечены и правительство, и местные власти, и руководители учреждений.

Он напомнил, что в начале полномасштабной войны у ТЦК были очереди добровольцев, тогда как сейчас главными проблемами остаются ощущение несправедливости и отсутствие эффективной государственной мотивационной коммуникации.

Селезнев отметил, что эффективность мобилизации можно повысить при условии соблюдения принципа справедливости и усиления мотивационных факторов, в частности финансовых. Он обратил внимание на дисбаланс в оплате труда военнослужащих, особенно в тыловых подразделениях.

Но если контрактник в первый год службы получает меньше охранника в супермаркете в центре Киева, то это безобразие. Я имею в виду не тех контрактников, которые выполняют задачи на поле боя, а тех, кто есть в тыловых подразделениях,

– говорит военный аналитик.

Говоря о перспективах, Селезнев отметил, что преимущество Украине на поле боя могут обеспечить не только численность мобилизованных, но и технологии, техника и тактика. В то же время мобилизация, по его словам, должна продолжаться из-за потерь и необходимости ротаций.

Также эксперт предположил, что в будущем в Украине могут вернуться к вопросу восстановления срочной службы как способа формирования мобилизационного резерва, однако пока официальных обсуждений по этому поводу нет.

Что известно о нынешнем состоянии мобилизации в Украине?