У мережі писали, що камери зчитуватимуть номери автівок військовозобов'язаних: чи це правда
- У мережі поширювалася неправдива інформація про зміни в процесі мобілізації, зокрема про автоматичне зчитування номерів автівок фігурантів "Оберегу"
- Міноборони спростувало ці повідомлення.
У мережі писали нібито про зміни у процесі мобілізації. Зазначалося, що ТЦК більше не зможуть зупиняти авто і стояти на блокпостах. А вся система обліку працюватиме за правилами з автоматичними перевірками.
Зокрема, поширювалася інформація, буцімто, камери на вулицях автоматично зчитуватимуть номера автівок військовозобов'язаних, передає 24 Канал.
Дивіться також ЗМІ повідомляли, що ТЦК більше не зможуть зупиняти авто і стояти на блокпостах: чи правда це
Що кажуть у Міноборони?
Мовляв, якщо власник авто фігурує в базі "Оберіг", то про це сигналізуватимуть найближчому патрулю.
Джерела 24 Каналу у Міноборони спростували написане у мережі.
Вони наголосили: повідомлення про те, що "камери автоматично зчитують номери машин, а якщо власник фігурує в базі “Оберіг”, система миттєво передає сигнал найближчому екіпажу" не відповідають дійсності.
Нагадаємо, що очільник Офісу Президента наголосив на двох серйозних проблемах, які впливають на боєздатність ЗСУ: корупції в ТЦК та самовільного залишення військових частин (СЗЧ).
За словами Кирила Буданова, з цього приводу провели розширену нараду за участю керівництва Генштабу, Сухопутних військ, Військової служби правопорядку та правоохоронних органів. Буданов наголосив, що зловживання посадою і порушення військової дисципліни є неприпустимими. Наразі ситуацію детально аналізують на всіх рівнях. Найближчим часом мають підготувати чіткі й ефективні рішення, щоб повністю усунути ці проблеми.
Останні новини про мобілізацію в Україні
- З 1 січня 2026 року в Україні діють нові правила щодо бронювання працівників, які підлягають військовому обліку. Тепер компанії зможуть бронювати таких працівників на роботі тільки якщо їхня офіційна зарплата буде не менше нового мінімального рівня – від 2026 року це 21 600 гривень на місяць.
- У Резерв+ додано функцію, що дозволяє дізнаватися про надсилання повістки поштою. Повідомлення в додатку є інформаційними і не замінюють офіційну повістку.
- Військовозобов'язані повинні забрати повістку з пошти протягом трьох днів, інакше їм загрожує штраф від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень.