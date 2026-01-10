В сети писали, что камеры будут считывать номера автомобилей военнообязанных: правда ли это
- В сети распространялась ложная информация об изменениях в процессе мобилизации, в частности об автоматическом считывании номеров автомобилей фигурантов "Оберега"
- Минобороны опровергло эти сообщения.
В сети писали якобы об изменениях в процессе мобилизации. Отмечалось, что ТЦК больше не смогут останавливать авто и стоять на блокпостах. А вся система учета будет работать по правилам с автоматическими проверками.
В частности, распространялась информация, что якобы, камеры на улицах автоматически будут считывать номера автомобилей военнообязанных, передает 24 Канал.
Что говорят в Минобороны?
Мол, если владелец авто фигурирует в базе "Оберег", то об этом будут сигнализировать ближайшему патрулю.
Источники 24 Канала в Минобороны опровергли написанное в сети.
Они отметили: сообщения о том, что "камеры автоматически считывают номера машин, а если владелец фигурирует в базе “Оберег”, система мгновенно передает сигнал ближайшему экипажу" не соответствуют действительности.
Напомним, что глава Офиса Президента отметил две серьезные проблемы, которые влияют на боеспособность ВСУ: коррупции в ТЦК и самовольного оставления воинских частей (СЗЧ).
По словам Кирилла Буданова, по этому поводу провели расширенное совещание с участием руководства Генштаба, Сухопутных войск, Военной службы правопорядка и правоохранительных органов. Буданов отметил, что злоупотребление должностью и нарушение воинской дисциплины недопустимы. Сейчас ситуацию детально анализируют на всех уровнях. В ближайшее время должны подготовить четкие и эффективные решения, чтобы полностью устранить эти проблемы.
Последние новости о мобилизации в Украине
- С 1 января 2026 года в Украине действуют новые правила бронирования работников, которые подлежат воинскому учету. Теперь компании смогут бронировать таких работников на работе только если их официальная зарплата будет не меньше нового минимального уровня – от 2026 года это 21 600 гривен в месяц.
- В Резерв+ добавлена функция, что позволяет узнавать об отправке повестки по почте. Сообщения в приложении являются информационными и не заменяют официальную повестку.
- Военнообязанные должны забрать повестку с почты в течение трех дней, иначе им грозит штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.