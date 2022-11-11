Кому можна виїжджати за кордон під час мобілізації в Україні: повний перелік

В Україні триває загальна мобілізація. У цей період за кордон можуть виїжджати лише деякі категорії осіб.

На сьогодні призову на службу підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років. Вони не мають права виїжджати за межі України. Втім, є винятки. Про це розповість 24 канал.

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Кому можна виїжджати за кордон

Виїзд за кордон дозволяється таким категоріям чоловіків:

учасникам бойових дій – на лікування та реабілітацію;

військовослужбовцям, які виїжджають на воєнну підготовку;

морякам, якщо вони прямують до роботи на морських судах, судах внутрішнього плавання у складі екіпажів таких суден чи проходження практичної підготовки на судах;

діячам культури для благодійного збору коштів та представлення України на міжнародному рівні;

спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних міжнародних змаганнях та тренувальних зборах;

працівникам залізничного транспорту;

водіям транспортних засобів суб'єктів господарювання, які мають відповідну ліцензію на міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

водіям-волонтерам, в тому випадку, коли вони перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу.

Продовження в Україні мобілізації та воєнного стану

Для кожної з цих категорії є перелік необхідних документів, які має мати людина для підтвердження мети поїздки. Документи потрібно пред'явити українським прикордонникам.

Володимир Зеленський запропонував продовжити мобілізацію в Україні. Це стосується і воєнного стану. Відповідні укази показав нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Натомість на сайті президента їх ще немає.

Так, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації планують продовжити з 21 листопада 2022 року на 90 діб, тобто до 19 лютого наступного року.

Зауважимо, що наразі воєнний стан і мобілізацію не продовжено. Це все ще етап впровадження, що складається з двох етапів:

Указ Президента України,

Відповідні законопроєкти вносяться в Раду і голосується.

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Мобілізація та воєнний стан можуть бути припинені достроково. Проте лише за умови, що воєнні дії на території держави закінчаться раніше.