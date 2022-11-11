Кому можно выезжать за границу во время мобилизации в Украине: полный список

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В этот период за границу могут выезжать лишь некоторые категории лиц.

На сегодняшний день призыву на службу подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Они не имеют права выезжать за пределы Украины. Впрочем, есть исключения. Об этом расскажет 24 канал.

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Кому можно выезжать за границу

Выезд за границу разрешается следующим категориям мужчин:

участникам боевых действий – на лечение и реабилитацию;

военнослужащим, выезжающим на военную подготовку;

морякам, если они направляются на работу на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или прохождении практической подготовки на судах;

деятелям культуры для благотворительного сбора средств и представления Украины на международном уровне;

спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке для участия в официальных международных соревнованиях и тренировочных сборах;

работникам железнодорожного транспорта;

водителям транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих соответствующую лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

водителям-волонтерам, в том случае, когда они перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

Продолжение в Украине мобилизации и военного положения

Для каждой из этих категорий есть список необходимых документов, которые должен иметь человек для подтверждения цели поездки. Документы следует предъявить украинским пограничникам.

Владимир Зеленский предложил продлить мобилизацию в Украине. Это касается и военного положения. Соответствующие указы показал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. На сайте президента их еще нет.

Так, срок военного положения и проведение общей мобилизации планируют продлить с 21 ноября 2022 года на 90 суток, то есть до 19 февраля следующего года.

Заметим, что в настоящее время военное положение и мобилизация не продолжены. Это все еще этап внедрения, состоящий из двух этапов:

Указ Президента Украины,

Соответствующие законопроекты вносятся в Раду и голосуются.

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Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства закончатся раньше.