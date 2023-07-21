Хто в Україні отримує статус обмежено придатного: для чого таких чоловіків мобілізують
В Україні триває проведення загальної мобілізації. Є чоловіки, які непридатні до служби як у мирний, так і у воєнний час.
Є стани військовозобов'язаних, коли лікарі визначають індивідуально – чи чоловік обмежено придатний чи непридатний до служби. Хто отримує статус обмежено придатного і для чого таких військових мобілізують – розповість 24 Канал.
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Хто отримує статус обмежено придатного
ВЛК має таблицю визначення придатності до військової служби. Вона передбачає майже всі хвороби та коли військових треба виключити з обліку, або коли вони можуть виконувати відповідні обов’язки.
Є два стани військовозобов'язаних – обмежено придатний чоловік та непридатний до служби. Такі військові мають проходити переобстеження через 3 роки служби.
Так, лікарі самостійно визначають, в якому разі не можна служити чоловіку. Це ухвалюють з урахуванням:
- військової спеціальності,
- займаної посади,
- віку,
- роботи, що фактично виконується,
- пристосованості до роботи такого чоловіка.
Згідно із законом, чоловіки, яких визнали обмежено придатними, непридатні до служби у:
- високомобільних десантних військах,
- плавскладі,
- морській піхоті,
- спецспорудах.
Чоловіки, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах забезпечення, ТЦК, установах, організаціях, навчальних закладах.
На сьогодні комплектують не тільки підрозділи, які перебувають на фронті, тому за необхідності мобілізують обмежено приданих. Обмежено придатні військовозобов'язані не можуть проходити службу в певних військових частинах – це десантно-штурмові війська, ССО. Проте це не означає, що він непридатний до проходження строкової служби в ЗСУ загалом.
Отже, в Україні мобілізують такі категорії чоловіків:
- придатні та обмежено придатні чоловіки віком від 27 до 60 років, якщо вони мають чи не мають військового досвіду,
- придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони вже проходили строкову службу й проходять військову службу в запасі або резерві,
- призовники від 18 до 27 років, які не проходили строкову службу – на контракт із ЗСУ,
- зняті та виключені з військового обліку чоловіки, визнані придатними або обмежено придатними під час воєнного стану, якщо вони не скористалися правом на відстрочку або якщо вони не засуджені за тяжкий злочин.
Які повістки видаватимуть в Україні з 1 серпня
- Повістка для уточнення даних. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо.
- Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника ТЦК зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.
- Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.