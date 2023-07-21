Кто в Украине получает статус ограниченно пригодного: для чего таких мужчин мобилизуют

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. Есть мужчины, которые не пригодны к службе как в мирное, так и военное время.

Есть состояния военнообязанных, когда врачи определяют индивидуально – ограниченно пригоден ли мужчина или непригоден к службе. Кто получает статус ограниченно пригодного и для чего таких военных мобилизуют – расскажет 24 Канал.

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Кто получает статус ограниченно пригодного

ВВК имеет таблицу определения пригодности к военной службе. Она предусматривает почти все болезни и когда военных следует исключить из учета или когда они могут выполнять соответствующие обязанности.

Есть два сословия военнообязанных – ограниченно пригоден мужчина и непригодный к службе. Такие военные должны проходить переобследование через 3 года службы.

Так, врачи самостоятельно определяют, в каком случае нельзя служить мужчине. Это принимается с учетом:

военной специальности,

занимаемой должности,

возраста,

фактически выполняемой работы

приспособленности к работе такого мужчины.

Согласно закону, мужчины, признанные ограниченно годными, непригодны к службе в:

высокомобильных десантных войсках,

плавсклады,

морской пехоты,

спецсооружениях.

Мужчины, признанные ограниченно пригодными к военной службе, пригодны к службе в частях довольствия, ТЦК, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

На сегодняшний день комплектуют не только подразделения, которые находятся на фронте, поэтому при необходимости мобилизуют ограниченно приданых. Ограниченно пригодные военнообязанные не могут проходить службу в определенных воинских частях – это десантно-штурмовые войска, ССО. Однако это не означает, что он непригоден к прохождению срочной службы в ВСУ в целом.

Итак, в Украине мобилизуют такие категории мужчин:

пригодные и ограниченно пригодные мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта,

пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве,

призывники от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу – на контракт с ВСУ,

сняты и исключены из военного учета мужчины, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, если они не воспользовались правом на отсрочку или если они не осуждены за тяжкое преступление.

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