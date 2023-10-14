Осіння мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, кому насамперед видаватимуть повістки
Джерело:Today.ua
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову, проте є пріоритетні категорії військовозобов'язаних.
У пріоритеті для армії – фахівці із досвідом. Мовиться про танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних апаратів, медичний персонал і водіїв.
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Роль людей не переоцінена
Капітана ЗСУ Валерій Прозапас переконаний, що, якою б не була сучасна техніка та озброєння, воювати на ньому потрібно людям, тому насамперед потрібні професіонали.
Водночас важливо зазначити, що громадян України можуть мобілізувати не лише на передову, а й для служби в штабі.
Валерій Прозапас розповів, що позачергово повістки вручатимуть:
- придатним та обмежено придатним від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;
- придатним і обмежено придатним віком від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби або навчання у виші, або навчаються на військовій кафедрі;
- придатним і обмежено придатним чоловікам від 18 до 60 років можуть пропонувати службу за контрактом;
- знятим з військового обліку чоловікам до 60 років;
- виключеним з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку і не вчинили тяжкий злочин.
Мобілізація в Україні: останні новини
- В Україні вже функціонує е-реєстр військовозобов'язаних. Втім, у Міністерстві оборони наразі не прокоментували, чи можлива поява повісток в електронному вигляді. Адвокат Андрій Межерицький сказав, що для того, щоб повістки надсилали електронно, необхідні зміни до законодавства про мобілізацію та військову службу. Також додав, адвокатська й судова практика свідчать про те, що в Україні часто скасовуються штрафи через неявку до ТЦК по повістці.
- У Мін'юсті розповіли, що представники ТЦК не мають права перевіряти документи. Перевіряти документи мають право уповноважені особи Нацполіції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Держмитслужби, ДМС та Збройних сил, які визначені в наказі коменданта.
- Зауважимо, що є одразу кілька випадків, коли повістку можуть виписати знову. ТЦК та СП можуть повторно вручити повістку, зокрема, якщо чоловік раніше добровільно приходив до ТЦК, стоїть на обліку, але не був мобілізований; якщо військовозобов'язаний проходив ВЛК понад рік тому; для перевірки облікових даних; для перевірки даних про заброньованого працівника; для перевірки обставин на відстрочку; для мобілізації.