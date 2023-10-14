Осіння мобілізація в Україні: у ЗСУ розповіли, кому насамперед видаватимуть повістки

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Чоловіки віком від 18 до 60 років підлягають призову, проте є пріоритетні категорії військовозобов'язаних.

У пріоритеті для армії – фахівці із досвідом. Мовиться про танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних апаратів, медичний персонал і водіїв.

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Роль людей не переоцінена

Капітана ЗСУ Валерій Прозапас переконаний, що, якою б не була сучасна техніка та озброєння, воювати на ньому потрібно людям, тому насамперед потрібні професіонали.

Водночас важливо зазначити, що громадян України можуть мобілізувати не лише на передову, а й для служби в штабі.

Валерій Прозапас розповів, що позачергово повістки вручатимуть:

придатним та обмежено придатним від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатним і обмежено придатним віком від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби або навчання у виші, або навчаються на військовій кафедрі;

придатним і обмежено придатним чоловікам від 18 до 60 років можуть пропонувати службу за контрактом;

знятим з військового обліку чоловікам до 60 років;

виключеним з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку і не вчинили тяжкий злочин.

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