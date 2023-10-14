Осенняя мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кому в первую очередь будут выдавать повестки

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву, однако есть приоритетные категории военнообязанных.

В приоритете для армии – специалисты по опыту. Речь идет о танкистах, штурмовиках, пехотинцах, артиллеристах, операторах беспилотных аппаратов, медицинском персонале и водителях.

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Роль людей не переоценена

Капитана ВСУ Валерий Прозапас убежден, что, какой бы ни была современная техника и вооружение, воевать на нем нужно людям, поэтому прежде всего нужны профессионалы.

В то же время важно отметить, что граждане Украины могут мобилизовать не только на передовую, но и для службы в штабе.

Валерий Прозапас рассказал, что вне очереди повестки будут вручать:

годным и ограниченно годным от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;

годным и ограниченно годным возрастом от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы или учебы в вузе, или учатся на военной кафедре;

подходящим и ограниченно подходящим мужчинам от 18 до 60 лет могут предлагать службу по контракту;

снятым с военного учета мужчинам до 60 лет;

исключенным из военного учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.

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