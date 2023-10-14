Осенняя мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кому в первую очередь будут выдавать повестки
Источник:Today.ua
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Мужчины от 18 до 60 лет подлежат призыву, однако есть приоритетные категории военнообязанных.
В приоритете для армии – специалисты по опыту. Речь идет о танкистах, штурмовиках, пехотинцах, артиллеристах, операторах беспилотных аппаратов, медицинском персонале и водителях.
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Роль людей не переоценена
Капитана ВСУ Валерий Прозапас убежден, что, какой бы ни была современная техника и вооружение, воевать на нем нужно людям, поэтому прежде всего нужны профессионалы.
В то же время важно отметить, что граждане Украины могут мобилизовать не только на передовую, но и для службы в штабе.
Валерий Прозапас рассказал, что вне очереди повестки будут вручать:
- годным и ограниченно годным от 27 до 60 лет с опытом военной службы или без него;
- годным и ограниченно годным возрастом от 18 до 27 лет, если они находятся в запасе или резерве после срочной службы или учебы в вузе, или учатся на военной кафедре;
- подходящим и ограниченно подходящим мужчинам от 18 до 60 лет могут предлагать службу по контракту;
- снятым с военного учета мужчинам до 60 лет;
- исключенным из военного учета от 18 до 60 лет, если они не имеют права на отсрочку и не совершили тяжкое преступление.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В Украине уже функционирует е-реестр военнообязанных. Впрочем, в Министерстве обороны пока не прокомментировали, возможно ли появление повесток в электронном виде. Адвокат Андрей Межерицкий сказал, что для того, чтобы повестки посылали электронно, необходимы изменения в законодательство о мобилизации и военной службе. Также добавил, что адвокатская и судебная практика свидетельствуют о том, что в Украине часто отменяются штрафы из-за неявки в ТЦК по повестке.
- В Минюсте рассказали, что представители ТЦК не имеют права проверять документы. Проверять документы имеют право уполномоченные лица Нацполиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Гостаможслужбы, ГТС и Вооруженных сил, определенные в приказе коменданта.
- Заметим, что есть несколько случаев, когда повестку могут выписать снова. ТЦК и СП могут повторно вручить повестку, в частности, если мужчина раньше добровольно приходил в ТЦК, стоящий на учете, но не был мобилизован; если военнообязанный проходил ВЛК больше года назад; для проверки учетных данных; для проверки данных о забронированном работнике; для проверки обстоятельств отсрочки; для мобилизации