"Для аналізу конфліктів": працівники ТЦК на Львівщині почнуть використовувати бодікамери

У Львівській області працівники ТЦК використовуватимуть бодікамери під час мобілізаційних заходів на вулиці. За їхньою допомогою обласний ТЦК хоче аналізувати конфліктні ситуації.

Відео з бодікамер представників ТЦК потраплятиме до обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це офіційно повідомили 31 січня.

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Працівники ТЦК почнуть використовувати бодікамери

У ТЦК та СП повідомили, що тепер будь-які мобілізаційні заходи на вулиці фіксуватимуть нагрудні камери.

Тепер військовослужбовці Збройних сил України, перед якими стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення Львівської області, під час щоденних патрулювань та здійснення заходів оповіщення громадян будуть використовувати бодікамери,

– мовиться в повідомленні.

Запровадженню бодікамер передувала низка конфліктних ситуацій між працівниками ТЦК та ухилянтами. В обласному ТЦК також звернулися до військовозобов'язаних, які за два роки повномасштабної війни не стали на військовий облік.

Майте на увазі, що під час патрулювань відео, що записані бодікамерами, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилась, і об’єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях,

– сказали в обласному ТЦК.

Варто зазначити, що 30 січня у Раду подали оновлений законопроєкт про мобілізацію. Зокрема у ньому передбачені санкції проти ухилянтів.

Які покарання пропонують для ухилянтів у новому законопроєкті