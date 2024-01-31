"Для анализа конфликтов": работники ТЦК во Львовской области начнут использовать бодикамеры

Во Львовской области работники ТЦК будут использовать бодикамеры во время мобилизационных мероприятий на улице. С их помощью областной ТЦК хочет анализировать конфликтные ситуации.

Видео с бодикамер представителей ТЦК будет попадать в областной Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Об этом официально сообщили 31 января.

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Работники ТЦК начнут использовать бодикамеры

В ТЦК и СП сообщили, что теперь любые мобилизационные мероприятия на улице будут фиксировать нагрудные камеры.

Теперь военнослужащие Вооруженных сил Украины, перед которыми стоит задача Генерального штаба по мобилизации населения Львовской области, во время ежедневных патрулирований и осуществления мероприятий оповещения граждан будут использовать бодикамеры,

– говорится в сообщении.

Введению бодикамер предшествовал ряд конфликтных ситуаций между работниками ТЦК и уклонистами. В областном ТЦК также обратились к военнообязанным, которые за два года полномасштабной войны не стали на воинский учет.

Имейте в виду, что во время патрулирования видео, записанные бодикамерами, будут попадать в территориальный центр комплектования на случай, если возникнет необходимость проанализировать событие, что случилась, и объективно разбираться в конфликтных ситуациях,

– сказали в областном ТЦК.

Стоит отметить, что 30 января в Раду подали обновленный законопроект о мобилизации. В частности в нем предусмотрены санкции против уклонистов.

Какие наказания предлагают для уклонистов в новом законопроекте