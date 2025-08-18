Під час мобілізації роботодавець може забронювати військовозобов'язаних. У Міністерстві оборони розповіли, чи можна забронюватися самотужки.

Чи можна забронювати себе самого?

В Міноборони пояснили: дізнатися, чи ви заброньовані, можна кількома способами:

у свого роботодавця;

в електронному військовому документі у застосунку Резерв+;

у ТЦК та СП.

Але є важливий момент: самому забронюватися неможливо. Це має робити компанія-роботодавець. Ба більше, держава має визнати її критично важливою, щоб бронювання стало можливим.

Усі деталі про те, кого можна забронювати, є в постанові Кабінету Міністрів.

Важливо! Зараз уряд працює над законопроєктом щодо певних змін до мобілізації. Вони стосуються педагогів, наукових працівників, інтернів, докторантів і здобувачів освіти. Наразі проєкт внесли у Верховну Раду, депутати ще не розглядали його.

Яка різниця між бронюванням і відстрочкою



Як пояснили в МО, бронювання – це відстрочка від мобілізації на рік, якщо людина працює в компанії, яку держава визнала критично важливою. Умови бронювання регламентуються постановами Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року та від 22 листопада 2024 року №1332. Відстрочка ж не прив'язана до місця роботи – її можуть отримати, якщо на це є підстави.

Які обов'язки військовозобов'язаних під час мобілізації?

В МО перелічили їх.

Прийти у ТЦК та СП, якщо прийшла повістка, щоб уточнити дані чи пройти медичний огляд.

Раз на рік проходити військово-лікарську комісію, "щоб розуміти, чи придатні ви до військової служби".

Мати при собі військовий документ і показувати його, якщо про це попросять представники ТЦК, поліції чи Державної прикордонної служби. Такий документ може бути в паперовому або електронному вигляді.

Повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи даних протягом 7 днів.

Головним обов'язком є захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України. Він закріплений статтею 65 Конституції України.

