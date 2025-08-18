Як дізнатись, чи людина заброньована і чи реально забронюватись самому
- Людина не можна забронювати себе самостійно – це має робити роботодавець.
- Але тільки в тому випадку, якщо компанія визнана критично важливою.
Під час мобілізації роботодавець може забронювати військовозобов'язаних. У Міністерстві оборони розповіли, чи можна забронюватися самотужки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони.
Дивіться також Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: Свириденко відповіла, коли буде постанова Кабміну
Чи можна забронювати себе самого?
В Міноборони пояснили: дізнатися, чи ви заброньовані, можна кількома способами:
- у свого роботодавця;
- в електронному військовому документі у застосунку Резерв+;
- у ТЦК та СП.
Але є важливий момент: самому забронюватися неможливо. Це має робити компанія-роботодавець. Ба більше, держава має визнати її критично важливою, щоб бронювання стало можливим.
Усі деталі про те, кого можна забронювати, є в постанові Кабінету Міністрів.
Важливо! Зараз уряд працює над законопроєктом щодо певних змін до мобілізації. Вони стосуються педагогів, наукових працівників, інтернів, докторантів і здобувачів освіти. Наразі проєкт внесли у Верховну Раду, депутати ще не розглядали його.
Яка різниця між бронюванням і відстрочкою
Як пояснили в МО, бронювання – це відстрочка від мобілізації на рік, якщо людина працює в компанії, яку держава визнала критично важливою. Умови бронювання регламентуються постановами Кабінету Міністрів України № 76 від 27 січня 2023 року та від 22 листопада 2024 року №1332. Відстрочка ж не прив'язана до місця роботи – її можуть отримати, якщо на це є підстави.
Які обов'язки військовозобов'язаних під час мобілізації?
В МО перелічили їх.
- Прийти у ТЦК та СП, якщо прийшла повістка, щоб уточнити дані чи пройти медичний огляд.
- Раз на рік проходити військово-лікарську комісію, "щоб розуміти, чи придатні ви до військової служби".
- Мати при собі військовий документ і показувати його, якщо про це попросять представники ТЦК, поліції чи Державної прикордонної служби. Такий документ може бути в паперовому або електронному вигляді.
- Повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи даних протягом 7 днів.
Головним обов'язком є захищати Вітчизну, незалежність та територіальну цілісність України. Він закріплений статтею 65 Конституції України.
Також ми писали про те, як перевірити, чи не подали вас у розшук як ухилянта.