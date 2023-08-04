Мобілізація в Україні: за яких умов гіпертоніків можуть не призвати до армії

В Україні визначено перелік хвороб, з якими не можуть мобілізувати до війська. До цього переліку належить і гіпертонія. Однак її наявність у військовозобов'язаного не завжди зумовлює звільнення від призову.

27 липня в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію з 18 серпня на 90 діб, тобто до 15 листопада. До лав ЗСУ продовжують призивати чоловіків від 18 до 60 років. Втім, існує низка хвороб, через які військовозобов'язаних можуть викреслити з військового обліку. Гіпертонія – одна з хвороб, за яку можуть не мобілізувати, інформує 24 Канал.

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Усе залежить від стадії

Чоловіка з підвищеним артеріальним тиском можуть виключити зі списку мобілізованих. Це станеться, якщо під час проходження військово-лікарської комісії йому поставлять діагноз "гіпертонічна хвороба ІІІ стадії".

Водночас слід зазначити, що військовозобов'язаних з гіпертонією ІІ або І стадії цілком можуть призвати до війська. Людину, яка має першу або другу стадію гіпертонії, ймовірніше, визнають непридатною до військової служби у мирний час та обмежено придатною у воєнний час.

ІІ або І стадії гіпертонії

Під час проходження медичної комісії військовозобов’язаним з гіпертонією ІІ або І стадії встановлюють обмеження на окремі види служби та воєнні роботи.

Так, вони не можуть служити у десантних військах, плавскладі, морській піхоті, у спецспорудах. Водночас вони здатні проходити службу у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах тощо.

Отже, людей з гіпертонією першої та другої стадії, коли й мобілізують, то не відправлятимуть безпосередньо на передову. Таких осіб не залучатимуть до участі в бойових діях. Втім, вони цілком придатні аби виконувати штабну роботу, наприклад у військовому комісаріаті.

Мобілізація в Україні: що відомо