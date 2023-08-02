Якщо депутати зберуться з духом, продемонструють громадянам України свою волю, то можна буде мобілізувати близько ста депутатів. Про це заявив адвокат Ростислав Кравець.

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Чи дійсно почнуть мобілізувати депутатів в Україні

За словами адвоката, з огляду на бажання Зеленського та бажання самих депутатів внести відповідні зміни щодо мобілізації депутатів в Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", у них є шанс продемонструвати безпосередньо не на словах, а діями те, що вони дійсно є патріотами України, а "не просто намагаються словами прикрити свою бездіяльність і повну некомпетентність".

Я думаю, якщо депутати зберуться з духом, продемонструють громадянам України свою волю, то можна буде мобілізувати близько ста депутатів. Стан здоров’я у них задовільний, вони дуже гарно відпочивають за кордоном,

– зазначив Кравець.

Він наголосив, що можливо залучити до служби і жінок-депутатів. На думку адвоката, це буде доволі потужний крок і сигнал для всіх громадян України, що всі без винятку захищають нашу державу.

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