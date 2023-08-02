Если депутаты соберутся с духом, продемонстрируют гражданам Украины свою волю, то можно будет мобилизовать около ста депутатов. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

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Действительно ли начнут мобилизовать депутатов в Украине

По словам адвоката, учитывая желание Зеленского и желание самих депутатов внести соответствующие изменения относительно мобилизации депутатов в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", у них есть шанс продемонстрировать непосредственно не на словах, а действиями того, что они действительно патриоты Украины, а "не просто пытаются словами прикрыть свое бездействие и полную некомпетентность".

Я думаю, если депутаты соберутся с духом, продемонстрируют гражданам Украины свою волю, то можно будет мобилизовать около ста депутатов. Состояние здоровья у них удовлетворительное, они очень хорошо отдыхают за границей,

– отметил Кравец.

Он подчеркнул, что можно привлечь к службе и женщин-депутатов. По мнению адвоката, это будет мощный шаг и сигнал для всех граждан Украины, которые все без исключения защищают наше государство.

Кто может выехать за границу во время войны с 1 августа

С 1 августа за границу могут выезжать такие мужчины: