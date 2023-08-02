Если депутаты соберутся с духом, продемонстрируют гражданам Украины свою волю, то можно будет мобилизовать около ста депутатов. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.
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Действительно ли начнут мобилизовать депутатов в Украине
По словам адвоката, учитывая желание Зеленского и желание самих депутатов внести соответствующие изменения относительно мобилизации депутатов в Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", у них есть шанс продемонстрировать непосредственно не на словах, а действиями того, что они действительно патриоты Украины, а "не просто пытаются словами прикрыть свое бездействие и полную некомпетентность".
Я думаю, если депутаты соберутся с духом, продемонстрируют гражданам Украины свою волю, то можно будет мобилизовать около ста депутатов. Состояние здоровья у них удовлетворительное, они очень хорошо отдыхают за границей,
– отметил Кравец.
Он подчеркнул, что можно привлечь к службе и женщин-депутатов. По мнению адвоката, это будет мощный шаг и сигнал для всех граждан Украины, которые все без исключения защищают наше государство.
Кто может выехать за границу во время войны с 1 августа
С 1 августа за границу могут выезжать такие мужчины:
- мужчины до 18 и от 60 лет;
- мужчины от 18 до 60, постоянно проживающие за границей и имеющие соответствующую отметку об этом в паспорте;
- исключены из военного учета по состоянию здоровья мужчины от 18 до 60 лет;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по состоянию здоровья;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу по семейным обстоятельствам;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу через профессию;
- мужчины от 18 до 60 лет, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны по противостоянию России;
- военные, имеющие разрешение;
- мужчины и женщины госслужащие.