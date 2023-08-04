Мобилизация в Украине: при каких условиях гипертоников могут не призвать в армию

В Украине определен перечень болезней, с которыми не могут мобилизовать в армию. К этому списку относится и гипертония. Однако ее наличие у военнообязанного не всегда обуславливает освобождение от призыва.

27 июля в Украине продолжили военное положение и всеобщую мобилизацию с 18 августа на 90 суток, то есть до 15 ноября. В ряды ВСУ продолжают призывать мужчин от 18 до 60 лет. Впрочем, существует ряд болезней, из-за каких военнообязанных могут вычеркнуть из военного учета. Гипертония – одна из болезней, за которую могут не мобилизовать. 24 Канал.

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Все зависит от стадии

Мужчину с повышенным артериальным давлением могут исключить из списка мобилизованных. Это произойдет, если во время прохождения военно-врачебной комиссии ему поставят диагноз "гипертоническая болезнь ІІІ стадии".

В то же время следует отметить, что военнообязанных с гипертонией II или I стадии вполне могут призвать в армию. Человека, имеющего первую или вторую стадию гипертонии, скорее всего, признают непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время.

II или I стадии гипертонии

При прохождении медицинской комиссии военнообязанным с гипертонией ІІ или І стадии устанавливают ограничения на отдельные виды службы и военные работы.

Так, они не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях. В то же время, они способны проходить службу в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и т.д.

Следовательно, людей с гипертонией первой и второй стадии, если и мобилизуют, не будут отправлять непосредственно на передовую. Такие лица не будут привлекаться к участию в боевых действиях. Впрочем, они вполне пригодны для выполнения штабной работы, например в военном комиссариате.

Мобилизация в Украине: что известно