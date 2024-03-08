Людям треба пояснити, що варіанта, крім захисту, немає, – Подоляк про мобілізацію в Україні

У суспільстві наразі вирують обговорення щодо мобілізації в Україні. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на подібні дискусії.

Раніше він заявив, що служба в армії точно не має бути покаранням, адже на фронті потрібні вмотивовані бійці. Однак протягом повномасштабного вторгнення неодноразово тих, хто провинився ніби карали фронтом й через це пріоритет військової служби ставав ще нижчим.

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Іншого варіанту немає

Михайло Подоляк в інтерв'ю The Telegraph розповів, що мобілізація і зараз йде в Україні, а новий закон повинен удосконалити її, зокрема, щодо бронювання, демобілізації, ротації тощо.

Він стверджує, що населення жодної країни, яка перебуває у стані війни, не буде ставитися до мобілізації з симпатією.

За його словами, держава повинна працювати з суспільною думкою щодо мобілізації в Україні.

Радник голови Офісу президента зазначив, що наразі громадянам потрібно пояснювати, що варіанту, крім захисту країни, немає.

Мобілізація продовжується, мобілізація буде проходити. Держава буде шукати фінансові стимули, матеріалі стимули й морально працювати з суспільною думкою, пояснюючи, що варіанту, окрім захисту, не існує,

– заявив Подоляк.

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