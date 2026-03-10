Поліція не займається мобілізацією і діє лише за зверненням ТЦК, – Клименко
- Поліція бере участь у мобілізації лише за зверненням від ТЦК, діючи в межах законодавства.
- Нацполіція може оповіщати військовозобов'язаних та затримувати осіб, що ухиляються, на запит від ТЦК.
Мобілізація не належить до повноважень МВС. Поліцейські беруть участь у ній лише за зверненням від ТЦК.
На цьому наголосив глава МВС Ігор Клименко під час виступу у Верховній Раді, пише "Інтерфакс-Україна".
Яка роль поліції у мобілізації в Україні?
Клименко підкреслив, що мобілізація має бути справедливою та відбуватися у межах чинного законодавства.
Він наголосив, що Нацполіція діє лише у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України. Зокрема, поліція:
- бере участь в оповіщенні військовозобов'язаних та резервістів лише за зверненням ТЦК;
- може здійснювати адміністративне затримання у разі потреби;
- доставляє осіб, які ухиляються від мобілізації, безпосередньо до ТЦК.
Міністр додав, що адміністративні протоколи за порушення мобілізаційних правил складають лише працівники ТЦК.
Поліція не визначає статус особи як такої, що перебуває у розшуку, а лише виявляє таких людей на підставі інформації від військкомату.
Отже, підсумував міністр, поліція затримує і доставляє людей до ТЦК тільки, якщо є на це законна підстава.
Останні новини про мобілізацію
Адвокат пояснив, що оголошення військовозобов'язаного у розшук може бути незаконним, якщо минули строки притягнення до адміністративної відповідальності. За порушення правил військового обліку штраф можна накладати протягом 3 місяців з моменту виявлення порушення, а через рік притягнути особу вже не можна.
В Україні готують масштабну реформу мобілізації. Частину нововведень можуть представити вже в березні. Серед ключових цілей – припинити примусове доставлення людей до ТЦК і встановити чіткі правила взаємодії громадян із центрами комплектування. Також розглядають збільшення участі іноземців у війні на боці України. Якщо закон дозволить, їхня кількість може зрости до десятків тисяч, що частково компенсує потребу в особовому складі.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що надає 12-місячну відстрочку від мобілізації для військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які уклали контракт.