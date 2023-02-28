Про які зміни повинен інформувати роботодавця військовозобов'язаний працівник

Наприкінці 2022-го року Кабінет Міністрів затвердив нові правила військового обліку в Україні. Призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні перебувати на військовому обліку за місцем роботи.

Про які саме зміни повинні повідомляти роботодавців військовозобов'язані працівники, пояснила адвокатка Наталія Лісова.

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Працівники зобов'язані повідомляли про зміну даних

Військовозобов'язані повинні перебувати на військовому обліку за місцем роботи. Такі працівники мають повідомляти у семиденний строк про зміну наступних персональних даних:

прізвища, імені, по батькові;

дати і місця народження;

місце проживання та місце перебування;

відомостей про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження);

відомостей про сімейний стан особи та членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також дітей);

реквізити паспорта громадянина України та закордонного паспорта (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

відомостей про громадянство;

відомостей про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

відомостей щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

відомостей про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

відцифрований образ обличчя особи;

відомостей про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

відомостей про освіту та спеціальність;

відомостей про стан здоров'я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов'язку;

відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);

відомостей про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

відомостей про наявність (відсутність) судимості;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

відомостей про право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

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