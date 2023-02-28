Про які саме зміни повинні повідомляти роботодавців військовозобов'язані працівники, пояснила адвокатка Наталія Лісова.
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Працівники зобов'язані повідомляли про зміну даних
Військовозобов'язані повинні перебувати на військовому обліку за місцем роботи. Такі працівники мають повідомляти у семиденний строк про зміну наступних персональних даних:
- прізвища, імені, по батькові;
- дати і місця народження;
- місце проживання та місце перебування;
- відомостей про батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження);
- відомостей про сімейний стан особи та членів її сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також дітей);
- реквізити паспорта громадянина України та закордонного паспорта (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);
- відомостей про громадянство;
- відомостей про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;
- відомостей щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);
- відомостей про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- відцифрований образ обличчя особи;
- відомостей про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;
- відомостей про освіту та спеціальність;
- відомостей про стан здоров'я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов'язку;
- відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення);
- відомостей про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;
- відомостей про наявність (відсутність) судимості;
- унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
- відомостей про право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.
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