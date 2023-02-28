О каких изменениях должен информировать работодателя военнообязанный работник
28 февраля 2023, 13:39Читати новину українською
Источник:Волонтерское движение "Адвокаты ВСУ"
В конце 2022 года Кабинет Министров утвердил новые правила военного учета в Украине. Призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете по месту работы.
О каких именно изменениях должны сообщать работодателям военнообязанные работники, объяснила адвокат Наталья Лисова.
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Работники обязаны сообщали об изменении данных
Военнообязанные должны состоять на военном учете по месту работы. Такие работники должны сообщать в семидневный срок об изменении следующих персональных данных:
- фамилии, имени, отчества;
- даты и места рождения;
- место жительства и местонахождение;
- сведений о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);
- сведений о семейном состоянии лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);
- реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
- сведений о гражданстве;
- сведений о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;
- сведений о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);
- сведений о занятости (код предприятия, место работы, должность);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- отцифрованный образ лица;
- сведений о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;
- сведений об образовании и специальности;
- сведений о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемых с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;
- сведений о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);
- сведений о рассмотрении судом уголовного дела, приговоре, вступившего в законную силу;
- сведений о наличии (отсутствии) судимости;
- уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
- сведений о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.
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