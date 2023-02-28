О каких изменениях должен информировать работодателя военнообязанный работник

28 февраля 2023, 13:39
Читати новину українською

Источник:

Волонтерское движение "Адвокаты ВСУ"

В конце 2022 года Кабинет Министров утвердил новые правила военного учета в Украине. Призывники, военнообязанные и резервисты должны состоять на военном учете по месту работы.

О каких именно изменениях должны сообщать работодателям военнообязанные работники, объяснила адвокат Наталья Лисова.

Обратите внимание Кого из работников можно забронировать от мобилизации: обновленный порядок

Работники обязаны сообщали об изменении данных

Военнообязанные должны состоять на военном учете по месту работы. Такие работники должны сообщать в семидневный срок об изменении следующих персональных данных:

  • фамилии, имени, отчества;
  • даты и места рождения;
  • место жительства и местонахождение;
  • сведений о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения);
  • сведений о семейном состоянии лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей);
  • реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта (серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, срок действия);
  • сведений о гражданстве;
  • сведений о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;
  • сведений о признании лица недееспособным (возобновление дееспособности);
  • сведений о занятости (код предприятия, место работы, должность);
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • отцифрованный образ лица;
  • сведений о дате выезда за пределы Украины и дате возвращения на территорию Украины;
  • сведений об образовании и специальности;
  • сведений о состоянии здоровья (в том числе об установлении, изменении группы инвалидности), собираемых с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;
  • сведений о привлечении к уголовной ответственности (уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления);
  • сведений о рассмотрении судом уголовного дела, приговоре, вступившего в законную силу;
  • сведений о наличии (отсутствии) судимости;
  • уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);
  • сведений о праве на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

Смотрите также Могут ли забронированные работники уезжать за границу: объяснение юриста

Важно! Работодатель может вручать повестки подчиненным, но только если получил соответствующее предписание от начальника ТЦК.
Автор: Юлія Лобурак