Ефективна мобілізація: в ОК "Захід" пояснили, як можна покращити процес
- ОК "Захід" наголошує на потребі системних змін і спільної відповідальності для ефективної мобілізації в Україні.
- Полковник Олег Домбровський підкреслив, зокрема, важливість інформаційної гігієни для стійкості до російської пропаганди.
В Оперативному командуванні "Захід" назвали ключові кроки для підвищення ефективності мобілізації в Україні. Там наголошують на потребі системних змін, спільної відповідальності та кращого розуміння реалій війни в суспільстві.
Про це розповів заступник начальника управління комунікацій ОК "Захід", полковник Олег Домбровський в інтерв'ю hromadske, передає 24 Канал.
Як забезпечити ефективну мобілізацію в Україні?
Як розповів Олег Домбровський, ефективна мобілізація можлива за взаємодії всіх учасників процесу. За його словами, треба пропрацювати зміни до чинного законодавства про мобілізацію, надалі вдосконалювати систему ВЛК та визнати у суспільстві критично важливий запит, коли в країні триває війна.
Загалом ми підсвітили й виявили на одній деструктивній обставині цілий пласт проблем, який був на видноті, але ніхто не хотів про це говорити,
– зазначив полковник.
В ОК "Захід" наголосили, що проблема полягає не у військовослужбовцях ЗСУ, а у сприйнятті війни частиною суспільства. Домбровський підкреслив, що війна неминуче передбачає мобілізацію, без якої неможливо гарантувати безпеку держави.
Також у командуванні зазначили, що Україна змогла вибудувати систему мобілізації навіть в умовах повномасштабної війни.
Жодна країна ЄС після закінчення Другої світової не переживала загальних питань щодо мобілізації. Якщо ви думаєте, що країни-члени НАТО мають відпрацьовану систему мобілізації – ні. А в нас вона є,
– пояснив Домбровський.
Також військовий звернув увагу на потребу інформаційної гігієни серед українців. Адже, за словами полковника, треба бути стійким до пропаганди, яку Росія поширюватиме й після закінчення війни.
Останні заяви про мобілізацію
Також в ОК "Захід" визнали, що до армії інколи потрапляють люди з серйозними захворюваннями. Проте Домбровський наголосив, що такі випадки спричинені недоброчесністю або непрофесійністю окремих членів ВЛК.
Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що після укладення мирної угоди мобілізацію можуть скасувати або змінити її формат. Щодо воєнного стану, то він може продовжитись на кілька місяців.
До речі, Верховна Рада може закрити "лазівку" в освіті, яку деякі чоловіки використовують, щоб уникнути мобілізації.