Эффективная мобилизация: в ОК "Запад" объяснили, как можно улучшить процесс

В Оперативном командовании "Запад" назвали ключевые шаги для повышения эффективности мобилизации в Украине. Там отмечают необходимость системных изменений, общей ответственности и лучшего понимания реалий войны в обществе.

Об этом рассказал заместитель начальника управления коммуникаций ОК "Запад", полковник Олег Домбровский в интервью hromadske, передает 24 Канал.

Как обеспечить эффективную мобилизацию в Украине?

Как рассказал Олег Домбровский, эффективная мобилизация возможна при взаимодействии всех участников процесса. По его словам, надо проработать изменения в действующее законодательство о мобилизации, в дальнейшем совершенствовать систему ВВК и признать в обществе критически важный запрос, когда в стране идет война.

В общем мы подсветили и обнаружили на одном деструктивном обстоятельстве целый пласт проблем, который был на виду, но никто не хотел об этом говорить,

– отметил полковник.

В ОК "Запад" отметили, что проблема заключается не в военнослужащих ВСУ, а в восприятии войны частью общества. Домбровский подчеркнул, что война неизбежно предусматривает мобилизацию, без которой невозможно гарантировать безопасность государства.

Также в командовании отметили, что Украина смогла выстроить систему мобилизации даже в условиях полномасштабной войны.

Ни одна страна ЕС после окончания Второй мировой не переживала общих вопросов по мобилизации. Если вы думаете, что страны-члены НАТО имеют отработанную систему мобилизации – нет. А у нас она есть,

– объяснил Домбровский.

Также военный обратил внимание на необходимость информационной гигиены среди украинцев. Ведь, по словам полковника, надо быть устойчивым к пропаганде, которую Россия будет распространять и после окончания войны.

